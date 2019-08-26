新版石虎圖樣出爐。（觀光局提供）

觀光局耗資300萬元打造集集支線彩繪列車爭議不斷，從石虎畫成豹、使用字體版權被買斷，又被抓包圖是從圖庫買來，觀光局長周永暉日前在網上曝光新版本石虎圖案，他今日指出，目前已繪出3種石虎姿態的圖案，包括走、躺、玩三版，並已獲特生中心與生態專家認可，近日會將新圖更新於列車上。觀光局傍晚也發布聲明，曝光完成版的三版新圖。

觀光局聲明：

有關近日來社會大眾所關心集集彩繪列車「國立集集美術館」相關問題，交通部觀光局特此澄清說明如下：

一丶為推展集集鐵道觀光旅遊及行銷台灣集集小鎮，本次彩繪列車係以集集特產山蕉、集集線重要歷史紀錄為設計主軸，希望遊客透過列車搭乘即可對集集線在地的文化、產業有更深一層的認識，整體彩繪列車原創設計理念感謝各界支持。

二丶本案由本局日月潭國家風景區管理處委託設計團隊的總經費中，僅有部分設計費，還包括4節車廂之圖像輸出、窗簾丶座椅椅套等所有內裝訂作、裝貼與卸除施工費、記者會、體驗活動及各項行銷廣告費用等。在有限的預算經費下，設計團隊為充實其設計理念內容，也親自走訪集集，訪談地方相關人士，瞭解在地的文化特色，並希望大家重視石虎棲地環境；惟因臨時加入石虎設計，且在審查方面也顯有嚴謹不足，引發社會負面輿情深感抱歉，本局亦責成日月潭管理處立即作適度且正確的處理。

三丶針對石虎之爭議，在各界的期望下，由設計團隊重新繪製石虎造型後，業請特有生物研究保育中心協助審查完竣，如附圖。至於康熙字典體疑涉版權問題，經內部討論後決定連同石虎圖案一併作修正，更換為合法使用商業授權的字體。

四丶本案係以集集鐵道觀光為主題，將儘速於本（108）年9月20日前完成修正作業，相關彩繪設計圖示，均由設計團隊提出採購證明與合法授權保證，後續如衍生侵害第三人合法權益時，依契約規定均由廠商負責並會承擔一切法律責任及費用。本局後續會盡監督之責，也會檢討納入專家學者的審查及確認機制。

五丶另為加強集集線鐵道觀光旅遊環境，本局責成日月潭管理處辦理集集線鐵道倉庫活化(集集站、水里站)及週邊公共遊憩空間環境改善，未來可作為遊客服務據點。同時，在本局管理處車埕服務站轄內，也著手進行將廢棄的車埕國小校舍再活化，重新打造為「鐵道觀光小學堂」，將透過展示鐵道文物及互動式體驗旅遊，讓遊客認識鐵道文化與體驗在地特色。交通部觀光局與日月潭國家風景區管理處會持續為經營景區品牌特色加值而努力，併祈各界人士不吝指正，如有不足之處當會再加強精進改善作為。

(中時 )