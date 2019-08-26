正值中美貿易戰不斷加劇之際，大陸國務院公布，在山東、江蘇、廣西、河北、雲南、黑龍江等6省區新設立自由貿易試驗區，北京清華大學中國與世界經濟研究中心研究員袁鋼明表示，兩者之間有因果關係，但自貿試驗區主要還是要改善中國大陸經濟下滑的問題。

袁鋼明表示，雖然美國在中美貿易戰當中不斷對中國加徵關稅，但是中國國內經濟下滑的問題遠比貿易戰還要嚴重得多，如何推出新的措施、防止經濟進一步下滑，成為目前政府最迫切的議題。

「一般人看中國經濟下滑，似乎是受到貿易戰的影響，其實不盡然如此」，袁鋼明解釋，雖然中美整體的貿易量下降，但是中國擴大了其他國家地區的貿易市場，所以經濟總體出口是上升的，「貿易戰現在對中國的影響，沒有像剛開始那麼厲害了，中國應對的能力更強了。」

袁鋼明舉統計數據為例，今年6月中國出口指數0.3，7月份數據則是3.3，上升的還不少，這是投資消費出口中，唯一出現上升的指標，而工業、投資、消費、利潤、效益等指標全都下降，甚至變成負的。

袁鋼明表示，中國投資和消費增長速度下滑，數字雖然還是比出口高，但是比近幾年來的數字要低了，而出口原來是負增長的，現在卻上升了，「所以中國現在出口的問題，沒有國內消費下降來得嚴重。」

為了改善中國國內的經濟環境，中央想方設法，最近公佈了一系列措施。袁鋼明舉例，除了26日公布新設6省區的自由貿易試驗區外，日前支持深圳建設成中國特色社會主義先行示範區、上海自貿區臨港新片區揭牌等等，都是要利用好自貿區的經驗，向全國推廣，促進大陸國內經濟更好的改革與發展。

袁鋼明表示，擴大改革開放，是中國目前努力的方向，也是勢在必行的措施。例如，近年來一些地方政府以換屆為藉口，對於和民企投資合作常常行違約之實，比如有的政府承諾成了空頭支票，一些政企合約成了廢紙，民營企業期盼的好政策變成了「爛尾政策」，許多省市公布新規，杜絕政府以換屆為由毀約，優化營商環境讓民企放心投資。

(中時 )