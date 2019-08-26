台灣基進高雄黨部日前發布一段影片，前北農總經理吳音寧現身高雄街頭，並回答受訪市民的種種疑惑。今日有網友驚嚇回應：「誰能告訴我，為何『無因靈』這2個禮拜在高雄。她是想選那一區的立委？我憂鬱了？可以叫她別來？」。

北農總經理原為韓國瑜，但韓慘遭民進黨利用北市議會質詢逼退；接任者是農運出身的吳音寧，結果，吳音寧在北市議會質詢也「栽跟頭」，議員問「看得懂財務報表」，吳竟回「我有認真在學習」。從此，「高級實習生」淪為眾人笑柄，進而重創民進黨九合大選選情，民進黨究責下，吳音寧黯然下台。

一年過去了，吳音寧在台灣基進黨安排突現高雄街頭，並與市民交流意見，影片中，台灣基進採訪高雄市民對吳音寧的看法，多數民眾都認為吳音寧當時被媒體、網路「報很大」，可能背負很多「冤情」。但對吳音寧在高雄市出現，網友驚問「她是想選那一區的立委？」，並表示「我憂鬱了？可以叫她別來？」不過，也有網友表示：「當砲灰」、「管她在那一區，我們高雄人都不鳥她啦」、「找高級實習工作」、「她想陳菊的黨羽很多，躺在床上選就可以選上」，對吳音寧若在高雄參選選情不表樂觀。

(中時電子報)