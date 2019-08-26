時代力量黨主席徐永明今接受廣播專訪時說，儘管立委黃國昌曾表態不列不分區，但他強調，黃未來會在不分區名單扮演重要角色；若像黃國昌這樣的人不能當立委，是台灣政治的損失。徐也直言，他的責任就是「把黃國昌送進立法院」，強調未來時力或國會的「國昌們」要多一點。

由於黃國昌曾提出「正義聯盟」概念，徐永明也呼應這議題，表示時力以力推8席正義聯盟為目標，設定以政黨票為主，含有4席不分區、2到4席區域立委，並期望名單成員都如「戰神」一般。

徐永明也提到，民眾黨雖然目前靠台北市長柯文哲操作，聲量比較大，但未來不分區名單未必比時力亮眼，如果真的如先前媒體報導指將蔡壁如列為不分區第一名，柯可能要想想有沒有人會投給蔡壁如。

外界認為時力可能有泡沫化危機，但徐永明認為，之前黨內的紛爭確實造成支持度流失，但最差的情況是政黨支持度大約是4.5％，換算投票率約有5到8％支持度，但下屆立院可能沒有政黨可以過半，端看投票結果如何分配席次。

(中時 )