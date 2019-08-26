國際獅子會300-D1區第17分區蘇明宙主席期許更多慈善團體、民間企業響應，大家一起送愛心助弱勢。（曹婷婷攝）

「很久沒有溫馨過節前氣氛，很感動...」中秋節將屆，國際獅子會300-D1區第8專區、第16分區、第17分區、台南市社會局及南區區公所26日攜手舉辦「中秋節關懷低收入戶及獨居老人中秋晚宴」，邀108位低收、弱勢及獨居老人於夏都城旅共餐，把溫暖送到各角落；國際獅子會300-D1區第17分區蘇明宙主席期許更多慈善團體、民間企業響應，大家一起送愛心助弱勢。

這場愛心饗宴邀請南區區公所列冊10個里(廣州里、大林里、新昌里、大恩里、田寮里、明興里、國宅里、開南里、明亮里及文南里)共108位低收、弱勢及獨居老人於夏都城旅共餐，現場並發放中秋禮盒及禮金。蘇明宙主席表示，很多長輩平日乏人關心，遑論吃大餐，今天看到很多長輩臉上神情盡是滿足，他也當場允諾農曆年前將再邀請這些

本身經營日寶保險櫃的蘇明宙表示，10多年來，一直從事相關的公益活動，由於他是安平人，一直以來也以回饋鄉里為理念，長期造福安平鄉親，今年首度跨區服務南區，希望南區鄉親感受社會溫暖，晚間共席開22桌與受邀低收入戶、獨居老人共餐；9月還將到龍崎區為當地小孩視力把關，同時為老人量血壓，老少健康一併關照。

蘇明宙說，希望藉由此次活動拋磚引玉，期許更多慈善團體、民間企業多響應投入關懷弱勢的公益慈善活動，大家一起持續關心、送愛心給弱勢族群。他強調，透過獅子會每個分會組織的力量，不斷拓展服務任務，不僅結合各縣市政府深入社區，也擴及全球每個角落，社會有需求的地方，就有國際獅子會獅友們投入的身影。

晚間餐會活動，台南市社會局副局長及南區區公所區長也親自出席到場關懷，鼓勵弱勢族群。此次活動主辦單位係國際獅子會300-D1區第17分區蘇明宙主席，贊助廠商日寶保險櫃，以及協辦單位國際獅子會300-D1區第16分區、台南市博仁獅子會等善心團體。

(中時 )