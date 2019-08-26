周興哲24日起一連2天在高雄巨蛋舉辦「你，好不好」演唱會高雄站，順利落幕，他在慶功宴上，談到先前與女友趙岱新烏龍分手消息，無奈表示當天早上在睡覺時，收到女友傳訊息告訴他，「我從來沒說過這樣的話喔！」他隨後看到報導與女友都覺得很好笑。而他這次開唱遇到颱風來襲、加上得重感冒，險些失聲，他直呼：「好衰！」幸好立刻去看醫生、吃類固醇後，歌聲才恢復。趙岱新連2天到場力挺，替他打氣，開唱後也傳訊息，甜蜜說：「You are so amazing。」

他開心分享女友誇讚他唱得非常好，「好像今天比昨天好！」大方放閃。今年24歲的他和大6歲趙岱新穩定交往1年多，被問及2人是否有聊過結婚一事，他說：「沒討論，還沒想到，可能30後吧。」

他在演唱會上邀李玖哲、許瑋甯擔任嘉賓，引起討論，許瑋甯人來瘋在台上清唱霸麥、不想下台，他表示與許合唱原本心中就有2套劇本，「一想說她會很緊張，二是她像今天很嗨，現場全部都是臨時的。」他誇許瑋甯很投入在舞台上熱唱，若她想要推單曲，他會主動替她量身打造歌曲。

此外，他在慶功宴上，開心宣布再與索尼唱片續約，並將展開世界巡演，預計在馬來西亞、新加坡、澳門等城市開唱，盼明年可唱回台北小巨蛋。

周興哲一連2天在高雄巨蛋開唱圓滿落幕，開心慶功，陳國威（左起）、周興哲、唐才智、羅維君。（星空飛騰提供）

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