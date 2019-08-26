新加坡影后范文芳參與台灣與新加坡跨國合作的台視、八大新戲《你那邊怎樣・我這邊ok》，一改溫婉可人螢幕形象，飾演城府深沈、很會耍心機的反派角色，她劇中與藍正龍對戲最多，但一開始兩人都很安靜，直到有天飾演銀行總經理的藍正龍碎念「這些台詞都不是人說的」，范文芳反虧台詞不多的他「你有在說嗎」，兩人才打開話匣子，狂聊劇本與育兒經，范文芳笑說：「互吐苦水後，才發現他是超nice的24孝爸爸！他跟我分享怎麼照顧孩子、為小孩放棄工作，我才發現他跟我一樣，有種找到好朋友的感覺！」

范文芳。（盧禕祺攝）

范文芳說，自從當媽媽後，她都會把5歲的兒子Zed和家庭放在第一位，要她飛太久的工作就不願意接，就算在新加坡拍攝也考量、限制很多，例如暑假如果爸爸剛好不在家、她再去工作，孩子就會太可憐，所以也不接。她透露自己在家大多扮演慈母白臉角色，老公李銘順則是扮演較嚴厲的黑臉，但如果老公離家較久回來，就會說「我不能當黑臉，我要當白臉」，她爆料李銘順也很會跟兒子撒嬌，例如「你都沒有跟我kiss、給我一個抱抱」。

范文芳坦言，自從當了媽媽後，她的膽子明顯變小，以前拍戲時跳樓什麼的危險戲都自己來，但拍這部戲時，光是一場車禍翻車戲，她就擔心到崩潰，「因為有些動作要我親自上陣，我對自己駕駛技術沒那麼有信心，就會幻想發生可能各種奇怪的狀況，連導演也被我弄得很崩潰。例如我煞車時聞到一點燒焦味，就會緊張問車子還行嗎？會不會突然爆炸啊？要不要休息一下？非常沒有安全感，還要求工作人員不可以靠太近，不可以抽煙，超怕會爆炸！」

范文芳。（盧禕祺攝）

同樣是演員的老公李銘順會安撫她的緊張不安嗎？她笑答：「老公只會翻我白眼，說『妳可以Stop了嗎？夠了！』」還曾直接點出她當媽媽後變得很膽小。她坦言自己當媽以後確實開始變得這也怕那也怕。連帶兒子去學游泳時，她也全程緊盯、緊繃到不時就站起來看，老公就一直提醒她：「妳可以坐下嗎？這樣會讓孩子很緊張！」最近兒子學滑步車她又緊張兮兮，老公再度提醒：「妳不要每次在兒子面前這樣！」她自招「我是很神經質的媽媽」，但妙的是，她緊張的事老公不緊張，老公緊張的事她就還好，「所以我覺得我兒子滿安全的！」因為兒子很黏她、她也黏兒子，她能離開兒子最長的極限就是5天。

如果兒子將來想往演藝圈？她說與老公兩個人談過，因為他們都是熱愛表演的演員，兒子的基因裡面應該有表演細胞，雖然不希望他走這行，但如果將來他真的喜歡，也會支持，「幸好他目前很喜歡昆蟲動物、海洋生物及大自然」。

(中時 )