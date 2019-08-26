大陸中央廣播電視總台今（26）日舉行新聞發布會，宣布「2019中秋晚會」將於9月13日晚間8點行，主會場將在江蘇淮安，分會場在廣東佛山南海影視城，並公布首批演出人員名單，最特別的是台灣第一名模林志玲與新婚夫婿、日本「放浪兄弟」成員黑澤良平AKIRA將首次公開合體演出。

央視公布2019中秋晚會舉行地及會場舞台示意圖。（取自新浪微博＠央視新聞）

除了林志玲與AKIRA合體外，包括剛在台灣舉行演唱會的蔡琴、歐陽娜娜、梁靜茹以及王祖藍夫婦、韓磊、張靚穎、李宇春、譚維維、尚雯婕、毛不易、易烊千璽等人都將演出。

中秋晚會總導演李申、景欣表示，為迎接大陸建政70年、澳門回歸20周年，今年的演出核心理念為「家國情懷」，設計《花月圓》、《山河戀》、《共嬋娟》等3個篇章，以歌會形式為主線，採用舞蹈、器樂、交響樂、情景表演等多種藝術形式以及虛擬場景、高空焰火等多種形態的包裝手段來精心創意編排、層層推進，不斷地深化主題。

(旺報 )