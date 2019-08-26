伊朗外長意外現身G7峰會 先放話不見川普 21:002019/08/26 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美伊關係陷入緊張，歐洲領袖亟尋緩解之際，伊朗外長扎瑞夫（Mohammad Javad Zarif）25日突如其來現身本屆G7峰會召開地比亞里茨，與邀請他前來的法國總統馬克宏會面，伊朗表明扎瑞夫不會在峰會場合與美國代表會晤。美國總統川普則說，對會見伊朗官員持開放態度無預設條件，但被問及是否見扎瑞夫不予置評。 (工商 ) #伊朗 #瑞夫 #美國 #總統 #外長 也許您會感興趣 推薦閱讀 中日韓外長會議 拚加速RCEP、FTA談判 04:102019/08/22 全球財經 孟晚舟自爆在伊朗有辦事處 恐違反美對伊制裁法 04:102019/08/22 全球財經 韓國瑜與美商會互動 港媒：兩動作成焦點 08:142019/08/22 政治 美股強勢 亞洲首檔道瓊2XETF旗開得勝 10:232019/08/22 財經 反對俄國重返G8 加國外長：除非退出烏克蘭 15:522019/08/23 國際 美國商會不買帳 反對撤出大陸 04:102019/08/25 兩岸要聞 中程飛彈壓制不了大陸崛起 04:102019/08/25 時論廣場 法國邀請伊朗外長前來G7會議城市 23:022019/08/25 國際 與美重回核協議談判 伊朗曝底線 14:432019/08/26 國際 小英坦承記錯 陳水扁：蔡失言的話也應收回 18:582019/08/26 政治 國際熱門新聞 陸反加稅要對話！川普稱會達成協議 - 國際 川普：有可能延後對中國提高關稅 - 國際 中國籲貿易磋商恢復冷靜 川普：應也適用於香港 - 國際 快沒空氣了! NASA衛星顯示亞馬遜大火的空汙量 - 國際 沒在怕美關稅戰！陸前高官：北京還有這4招因應 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。