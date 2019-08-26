美伊關係陷入緊張，歐洲領袖亟尋緩解之際，伊朗外長扎瑞夫（Mohammad Javad Zarif）25日突如其來現身本屆G7峰會召開地比亞里茨，與邀請他前來的法國總統馬克宏會面，伊朗表明扎瑞夫不會在峰會場合與美國代表會晤。美國總統川普則說，對會見伊朗官員持開放態度無預設條件，但被問及是否見扎瑞夫不予置評。

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