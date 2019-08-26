熱血青春國片《下半場》上映首週全台票房衝出600萬元，張榮吉導演率領范少勳、朱軒洋等演員跑映後QA時，遇到一位媽媽帶著有肢體障礙卻相當喜愛籃球的孩子來看片，媽媽哽咽著說：「孩子雖然動作不是很方便但是卻喜歡做投籃的動作，所以特別帶他來看這部電影。在看電影時不知道該幫劇中的兩兄弟哪一個加油，但是導演在結尾創造了雙贏，讓我很感動！」

飾演主角姜秀宇的范少勳表示：「當初在拍攝期間，給自己的一個信念只有執著和堅持，拍攝完後到現在回顧起來，就像我的人生一樣，小時候爸媽都覺得我做事三分鐘熱度，現在我可以很認真的告訴他們，我很認真欸，不用害怕不被看好，只要有夢想，自信和勇氣就會隨之而來！」

朱軒洋則飾演范少勳的弟弟，他表示：「原本只是把打籃球當作興趣和運動，但是拍片後才發現原來籃球帶入生活中的影響力如此巨大，不論是價值觀或是做事的態度，甚至可以影響很多人，在體態上也因為重訓過程中才知道原來重訓這麼好玩！」一群男孩都因為拍片讓他們轉變成更有責任感的男人，張榮吉由衷感到開心，也謝謝演員們訓練和拍攝期間的努力與投入。

(中時 )