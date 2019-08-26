電影《最乖巧的殺人犯》演員黃河、王真琳、以及導演莊景燊、監製王莉雯26日共同出席首映會，黃河在片中飾演熱愛日本動漫的宅男，卻因情緒失控變成殺人犯，他表示現實中也有過類似經驗，「2、3年前吧！和家人吵架，我把房間東西都砸爛了！」

黃河解釋當時是因照顧愛犬方式產生歧義，開家庭會議時大吵，把房間物品都掃到地上，他的舉動將家人嚇傻，但一吵完迅速和好，「默默又把房間整理好。」女主角王真琳則曾因戒糖導致暴怒，她其實頗愛甜食，每天早上都想喝速食店焦糖奶茶，還曾在「請還我焦糖奶茶」粉專按讚，卻被健身教練叮嚀勿吃糖，「發瘋丟鑰匙，拿衣架打衣櫃。」

黃河還笑言不需為該片揣摩宅男生活，「我本身很宅！」線上遊戲《魔獸世界》、《英雄聯盟》和《天堂》都有涉獵，更害羞說：「我是台幣戰士。」曾為一個遊戲花費上萬元買虛擬寶物，不過現在已暫停，「沒有錢的時候就不敢再買。」是否會「抖內」給直播主？他搞笑說：「自己都養不起，還去養直播主。」該片30日上映。

(中時 )