西班牙空軍的一架C-101艾凡爾噴射教練機( Aviojet)墜落地中海，據一份未經證實的報導，這架飛機是西班牙巡邏鷹表演隊 (西班牙語：Patrul-laAguila)的成員，機上只有一人，他在墜機前似乎沒有彈射。

航空學家(the aviationist)報導，墜海的C-101教練機，是從西班牙東南方的聖哈維爾空軍基地(Aeropuerto de Murcia-San Javier)起飛，可能是執行特技表演的練習，然而卻在不久後，墜於拉莫加(La Manga)外的地中海水域。

有網友以手機拍攝這架飛機的飛行過程，也記錄到最後墜海的畫面，從影片中來看，飛機在下墜的最後階段似乎試圖在拉起飛機卻沒有成功，也沒有來的及彈射。

🔴 🇪🇸 Crash d’un Casa C-101 Aviojet des forces aériennes espagnoles à La Manga en mer Méditerranée. pic.twitter.com/zxsoyHOkKt — air plus news (@airplusnews) 2019年8月26日

目前西班牙唯一的官方聲明只表示，這架噴射機是由西班牙空軍學院的一名飛行教官所駕駛的，至於是不是屬於巡邏鷹特技飛行表演隊則沒有證實。

搜索和救援行動正在進行中。

西班牙巡邏鷹表演隊，以C-101教練機為座。(圖/西班牙空軍)

C-101是西班牙在1980年代自製的高級噴射教練機，它的構型與航發中心的AT-3很相似，而且也使用同樣的引擎，都是漢尼威TFE-731渦輪扇引擎，只是C-101採用單引擎設計，而AT-3採用雙引擎。C-101除了西班牙空軍採購之外，還有3個國家使用，分別是智利、宏都拉斯與約旦。

(中時電子報)