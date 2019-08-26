全球華人選秀節目《聲林之王2》星光閃耀，華語歌壇天后李玟（CoCo）26日現身擔任飛行導師，high翻攝影棚。CoCo表示，蕭敬騰與林宥嘉兩位首席導師都是她的演唱會嘉賓，看到老朋友就覺得輕鬆開心，想說什麼就說什麼，她自己也有看這個節目，覺得很精彩、很真實，更開心看到很多有才華的年輕人聚在一起，所以她收到邀約時就立馬說「YES！把檔期空下來」，她鼓勵參賽選手對自己的夢想要有自信，也要為夢想而堅持！

CoCo李玟擔任《聲林之王2》飛行導師，與蕭敬騰、林宥嘉、Lulu同台。（盧禕祺攝）

CoCo李玟擔任《聲林之王2》飛行導師，與蕭敬騰、林宥嘉同台。（盧禕祺攝）

天后駕到，也讓攝影棚high翻，現場有如示愛大會！林宥嘉說，他實在太喜歡CoCo了，原本很期待可以跟天后一起錄影，卻不小心感冒了，怕傳染給天后，所以不能太靠近，雖然很想抱抱，還是一拍完照就趕緊戴上口罩，不過見到CoCo，他笑說感冒都好一半了。他還搞笑許願：「超想跟她一起吃飯、吃個火鍋！」

CoCo李玟擔任《聲林之王2》飛行導師，重感冒的林宥嘉特別戴上口罩。（盧禕祺攝）

身為CoCo鐵粉的主持人Lulu也瘋狂示愛，不斷眼冒愛心對偶像說：「我實在太喜歡妳了！I love you！ I really love you！」因為對CoCo所有經典歌曲如數家珍，歌詞倒背如流，她還不時在訪問、拍照過程時穿插獻唱。

CoCo李玟擔任《聲林之王2》飛行導師，與蕭敬騰、林宥嘉同台，Lulu開心圓夢。（盧禕祺攝）

Coco說，為了這節目，她把家裡跟動物有關的都穿上身，她很喜歡老虎，但個性像兔子、狗狗，希望自己有老虎的爆發力，有兔子的心，她還分析：「如果我是狗狗，我一定是金毛黃金獵犬，家裡不見什麼東西，永遠是叫我去找，我永遠都找得到！」有趣的是，訪問到一半，蕭敬騰突然提醒CoCo「妳牙齒上面有個東西」，CoCo馬上轉過身去檢查，一度急著下台，後又走回來叫Lulu、老蕭等人幫忙檢查，並笑問：「有這麼嚴重嗎？」一群巨星在台上公開檢查牙齒的畫面笑翻眾人。

《聲林之王2》 23日首播，ETtoday開播創10萬網友在線觀看，並衝破百萬點閱的收視佳績；中天綜合台周六（24日）晚間8點開播，收視率統計4歲以上平均達0.67，其中收視高點更達0.86，總收視人口49.1萬；週日台視收視率統計4歲以上平均達0.88，其中15到29歲的女性收視率飆升到1.41。

林宥嘉、蕭敬騰、Lulu一起幫CoCo檢查牙齒，畫面搞笑。（盧禕祺攝）

CoCo李玟擔任《聲林之王2》飛行導師。（盧禕祺攝）

(中時 )