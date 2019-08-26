台北市長柯文哲近日與總統蔡英文隔空交火！柯文哲嗆聲「全台灣人民都很想知道小英總統的台灣價值是什麼」，今日第二度要求蔡英文說清楚她的台灣價值，「你的台灣價值是什麼，我要你回答」。對柯文哲咄咄逼人，前民進黨立委林濁水認為柯猛力出擊結果是柯文哲和民眾黨「高處不勝寒」。

林濁水表示，蔡英文2016年當選總統時，曾宣布「只要我當總統一天，沒有人需要為他的認同而道歉」，柯文哲對這句話很認同，因此為蔡追問柯文哲的「台灣價值」，讓柯文哲耿耿於懷。如今，柯文哲反向逼問總統蔡英文「台灣價值」。兩者在此糾纏外，柯文哲亦對結盟郭台銘傷神，在過程有諸多失言，如稱王金平「狐狸」等等。

因此，林濁水認為，柯文哲為了辯解就猛力出擊，要辯解的卻愈來愈多，於是上下左右前後，全方位出擊，包括對郭，於是柯文哲愈來愈愈高處不勝寒了。這不就是市府和民眾黨當前處境？

(中時電子報)