臺北市、新北市盆地，基隆市及桃園市4縣市有高溫警訊。（圖/氣象局）

周二(27日)天氣更加穩定，僅東南部及恆春半島有些零星降雨，整體天氣都算不錯，各地多雲到晴，午後雷陣雨較集中在各地山區。位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，因其環境條件有利其生長，中央氣象局表示，周二、三兩天有機會發展成輕度颱風「楊柳」（Podul）。對此，氣象專家「天氣職人」吳聖宇表示，目前該熱帶性低氣壓強度持續發展，近2天恐增強為今年第12號颱風，週四起北部、中部、東部恐有大雷雨。

周二的氣溫方面，西半部及東北部地區35、36度，花東地區則是33度左右，紫外線指數偏高，外出記得做好防曬和多攝取水份。臺北市、新北市盆地，基隆市及桃園市4縣市有高溫訊息，為黃色燈號，有出現高溫36度以上的可能。

氣象局表示，位於菲律賓東方海面的低壓，於26日上午8時增強為熱帶性低氣壓，有持續增強為輕度颱風的趨勢，未來朝西北西通過菲律賓進入南海的機率最高。吳聖宇在臉書發文也表示，還需要一段時間調整，不過因為它正好位於有利發展的環境中，強度仍將逐漸發展，有機會在明後天進一步增強成為今年第12號颱風楊柳。

吳聖宇提到，由於太平洋高壓正在西伸增強，如果該熱低壓成颱的話，未來的路徑看起來還算蠻明確的。預計周二就會逼近菲律賓呂宋島、周三就會穿過呂宋島往南海移動。要等到進入南海後，週四隨著北方有西風槽東移，太平洋高壓向東退後，引導力量減弱後，移動速度才會減速下來，移動方向也會有往西北到偏北方向調整的趨勢。吳聖宇說，目前大致上來看應該會趨向海南島或廣東西部一帶，對台灣預期沒有直接的威脅。

儘管對台灣並無直接影響，不過吳聖宇提到，週四之後隨著熱帶低壓或颱風進入南海，風向轉為東南風到偏南風、外圍水氣北上、加上高壓向東退後，大氣環境轉趨不穩定，預估週四、週五(29-30日)一直到週末期間(31-1日)南部、花東地區有短暫陣雨出現機會，中北部午後有雷雨，並且有局部大雷雨發生的可能性，要注意天氣上的變化情況。

(中時電子報)