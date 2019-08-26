隨著亞太地區美中戰略競爭態勢加劇，美國在其亞太盟國加強對中國大陸的軍事部署。陸媒分析稱，中共的導彈已讓美軍在亞太地區優勢盡失，目前只有航空母艦戰鬥群在亞太還有較大優勢，其他如空軍已被追上，陸軍甚至已被超越。因此，美軍整體亞太軍事優勢即將在3~5年內被中共蠶食殆盡，加上中共新開發的電磁砲與高超音速反艦導彈，將使美軍不敢在亞太地區進行任何軍事冒險行動。

《新浪軍事》軍事評論員指出，近期美國在日本部署更多F-35戰鬥機和神盾驅逐艦，啟動P-8A反潛巡邏機在新加坡的輪換部署，落實美軍在澳大利亞北部的輪換部署，將海軍陸戰隊與更多B-52H轟炸機和維吉尼亞級核潛艇轉移至關島，加強在菲律賓的輪換部署，未來5年內向「東南亞海上安全倡議」提供4.25億美元資金支援，以及繼續在國際法允許的範圍內實施進入他國領海行動等。此外，美國還計畫將澳大利亞海軍納入戰區導彈防禦系統，並儘快部署中程導彈。

分析說，這些舉動是要構建其龐大的亞太軍事基地體系，顯見美軍已體認到第一島鏈已不再安全，中共的中程導彈和巡航導彈以及轟炸機已可以隨時殲滅這些島嶼上的軍事力量。美國智庫蘭德公司近期的報告就指出，美軍維護亞太軍事優勢的努力也不小，但中共只要80枚導彈，就能使美國在亞洲的56個主要基地癱瘓，而這只是中共導彈武器庫的一小部分。

該分析認為，中共對軍事體系大規模資金投入，使其已經有能力向本地區現有秩序發出挑戰。不過，美國目前階段在海上武器方面對中國仍有優勢，這主要是指航母戰鬥群，這是中共暫時的缺憾。但在空軍方面，中美戰鬥能力相當。在陸軍方面，中共從人數和裝備品質方面都要優於美國。總體來說，美國雖然仍有一定優勢，但很可能會在3~5年內被蠶食殆盡。

在新開發與列裝的武器上，最讓美國及其盟友擔心的是近幾年中共列裝了17艘驅逐艦與更多的護衛艦，這些驅逐艦性能上接近美國伯克級神盾驅逐艦，但美國這段時間裡僅列裝了2艘驅逐艦。此外，中共也正在列裝大量新型武器系統，主要包括第一艘航母與首艘國產航母，還有大批列裝的東風-16B、東風-21D與東風-26彈道導彈。目前已經測試了東風-17高超音速反艦導彈和艦載電磁炮，而這是美國還沒有的新型武器。

分析認為，最近幾年時間裡，上述這些武器有可能將在中共海軍列裝。這些武器將大幅改變亞太地區的海上的力量對比，而最新的趨勢就是中共的武器性能正在追趕美國，不遠的將來兩國力量將旗鼓相當，因此美國將不敢再像以往數十年那樣敢於在這一地區作軍事上的冒險。

(中時電子報)