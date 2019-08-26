形象陽光健康的亮哲，26日帶著8歲的小菩、5歲半的小緹兩個女兒一起出席「Spartan Kids斯巴達小勇士賽」活動，準備讓女兒9月底到埔心牧場參加挑戰。他熱愛運動，女兒耳濡目染下也加入運動行列，甚至已開始接受深蹲、跳箱等斯巴達式運動特訓，亮哲希望透過參加小勇士賽，讓女兒知道平常運動是有用的。

亮哲將帶兩個女兒參與「Spartan Kids斯巴達小勇士賽」活動。（寬魚國際／寬寬提供）

亮哲對女兒疼愛但不寵溺，他說自己不太限制小孩吃零食，但該做的運動絕不能少。他坦言小菩算易胖體質，愛吃零食不忌口，現在有小肚子，所以對她更加強訓練，避免小孩以後為身材煩惱，因為「小時候胖長大就容易胖」，但他自己會小心用詞，盡量不要用「胖」形容女兒，看到女兒運動量不夠，就會帶她打排球、跳繩、騎自行車、打羽球，甚至折返跑或穿插徒手訓練、間歇運動等。女兒們當然喊累，但不會覺得苦，還是乖乖配合。

他的斯巴達式體育訓練頗有成效，兩個女兒鮮少生病，只有小菩有過敏困擾，他以前靠加入游泳隊改善過敏體質，因此希望以後大女兒也跟進。之後還希望帶她們一起去跑馬拉松、泳渡日月潭、玩鐵人三項、環島等，他打算今年或明年幫女兒報名跑親子馬拉松，並期待女兒們加入體育類校隊，小菩最好和他一樣打排球。

亮哲將帶兩個女兒參與「Spartan Kids斯巴達小勇士賽」活動。（寬魚國際／寬寬提供）

亮哲將帶兩個女兒參與「Spartan Kids斯巴達小勇士賽」活動。（寬魚國際／寬寬提供）

他透露小菩開始愛漂亮，有意識到要控制體型、還會固定量體重，刻意少吃半碗飯。被問女兒該不會有喜歡對象？亮哲驚呼：「以爸爸的敏銳度，應該沒有吧！」他坦言不會先教她們挑男友條件，而是教如何看人，適時提醒她們「外表是父母生給你的，內涵才是最重要」。

亮哲已報名參加10月13日在花蓮舉行的鐵人三項比賽，但因為最近忙拍《炮仔聲》，，他至今沒空進行完整測驗，只能利用拍戲空檔勤跑健身房，規定自己天都要運動訓練，目前體重已從76瘦到73公斤，打算瘦到70公斤。

亮哲形象健康陽光。（寬魚國際／寬寬提供）

(中時 )