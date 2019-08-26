美國總統川普今天表示，中國呼籲讓貿易磋商恢復「冷靜」，是釋出正面訊息。他說，相同原則也應該適用於香港情勢。

川普還表示，美國過去對於世界貿易組織（WTO）處理貿易爭端的方式並不滿意，但現在美國正受到較佳的對待。

(中時 )