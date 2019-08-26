美國總統川普今天表示，他想要看到強大的伊朗出現，且不希望德黑蘭當局政權更迭。他還說，伊朗平民的生活水準令人無法接受。

路透社報導，川普在七大工業國集團（G7）峰會中告訴記者：「我著眼於非常好、非常強大的伊朗。我們並不期待政權更迭。你們已經看到過去20年這種作法的效果如何，並不是太好。」

川普還表示，法國昨天邀請伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）在G7峰會場邊會談，他不覺意外。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）邀請查瑞夫出席G7峰會，希望緩解華盛頓和德黑蘭間的緊張情勢。

然而，川普表示，他並不想要親自與查瑞夫見面，並稱現在與查瑞夫碰面為時過早。

他說：「我知道他（查瑞夫）會來，而我尊重他來（參與G7）的事實。我們希望讓伊朗再次富有，讓他們變得有錢、變得更好，如果他們想要的話。」

川普說：「否則他們可能變得更窮。我告訴你們，我並不認為他們（伊朗平民）被迫在伊朗過這種日子是可以接受的。」

自川普退出2015年經國際斡旋達成的伊朗核協議，並重新對伊朗施加經濟制裁後，德黑蘭和華盛頓當局的緊張情勢就急遽升溫。

川普說：「我們要的東西很簡單，它（伊朗）不能有核武。我們要討論彈道飛彈，我們要討論時程。」

他還說：「但他們（伊朗）也必須停止恐怖主義。我認為他們會改變。我真的這麼認為。我認為他們有機會改變。」（中央社）

(中時 )