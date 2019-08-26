一名女子在男友的陪同下到國術館整骨，沒想到她連私密處都被不肖推拿師摸個精光。新北市板橋一間國術館的陳姓負責人，2018年8月間，替一名女子推拿時，不但趁機解開被害人內衣抓奶，還把手伸進去被害人的內褲摸臀襲陰，被害者女子事後向男友哭訴男友將過程PO上網並向板橋警分局報案，新北地院審依強制猥褻罪，判決國術館負責人7月徒刑，可上訴。

被害人男友指控，療程未事先告知也沒徵詢女友意見，就擅自解開女友內衣扣，當時他和胞妹及胞妹男友都在場，陳就如此大膽；陳不但觸碰到女友左胸乳頭，還有撥弄的動作，更觸摸她的臀部及私處。

三立新聞網報導，法院審理時，陳男否認有犯行，還強辯可能是按摩過的程中女子掙扎扭動才不小心碰到的，不過合議庭不採信陳說法，並斥責陳不知尊重他人身體自主權與性自主意願，違反被害人的意願強制猥褻得逞，不但已侵害其性自主權，更使她身心嚴重受創，因此判處陳7個月徒刑。

(中時電子報)