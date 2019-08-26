韓國瑜競選總部日前發布新聞稿指出，八二三砲戰寫下國軍用生命保衛台灣的壯闊史詩，台美合力捍衛自由的堅定盟約。不忘記犧牲的同袍，不扭曲歷史的真相，是做人的本分，也是教導下一代的責任。

韓國瑜競總指出，身為國民黨總統參選人，他會竭盡全力捍衛中華民國、台灣的民主制度，以及捍衛台灣的生活方式，並致力台海和平與穩定，讓遠離戰爭砲火的威脅。

而國民黨台北市議員游淑慧也引用郝柏村新書《郝柏村回憶錄》所言，「我70年來反對台獨，但不反對台獨公投，站在台獨立場，現在應是舉行台獨公投，終結中華民國流亡政府殖民統治的最好時機，你們敢嗎？」

游淑慧提出四問質疑：

你們敢嗎？台獨公投

你們敢嗎？兩岸重回「三不」⋯「不接觸」、「不談判」、「不妥協」。

你們敢嗎？若八二三再現，民進黨拿掃帚戰前線、戰到底！

你們敢嗎？若不喜歡「中華民國」這四個字，直接向全民訴求修憲！

最後，游淑慧不忘虧對手，是「史上最大詐騙集團」！

(中時電子報)