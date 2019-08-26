私菸案 涉案2少校辯稱不知是犯罪 21:502019/08/26 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林偉信攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國安局少校吳宗憲及張恒嘉都向法官辯稱不知走私香菸是非法的，張恒嘉說他以為跟著總統副總總出國有「特別禮遇」，購買香菸不用過海關，他以為這些又不是毒品也不是槍械彈藥，不知道這樣觸犯貪汙及圖利罪。 吳宗憲說，他只是幫親友訂菸，自己沒有買，也沒有抽取報酬獲得不法利益，況且去年「同慶專案」也是用同樣的方式訂購， 也沒有航警或海關阻止，他以為這樣合法的，所以這次也比照辦理。 (中時 ) #少校 #國安局 #吳宗憲 #香菸 #海關 也許您會感興趣 推薦閱讀 吳宗憲開刀聽「新鴛鴦蝴蝶夢」 麻醉秒退散 14:042019/08/22 娛樂 國安私菸案偵結 邱彰信、吳宗憲20餘人起訴 09:112019/08/23 社會 史上最悲情 吳宗憲買一條菸賠一生 15:112019/08/23 社會 國安局私菸案起訴 府：記取教訓 15:472019/08/23 政治 揪團自購1條菸 吳宗憲面臨無期徒刑 04:102019/08/24 社會新聞 私菸案吳宗憲張恒嘉能否交保 明晚揭曉 11:292019/08/25 社會 私菸案 吳宗憲、張恒嘉今下午移審北院 07:112019/08/26 社會 私菸案 吳宗憲「運輸」私菸 最重可罰600萬元 07:132019/08/26 社會 隱瞞買菸 傳林國欽調職回軍 04:102019/08/26 政治要聞 私菸案還末了 吳宗憲自爆去年總統出訪也團購 21:232019/08/26 社會 社會熱門新聞 顏清標姪子 沙鹿服務處死亡多時現屍斑 - 社會 搭曖昧男車睡著 女醒來嬌嗔：怎麼濕了！ - 社會 嫁變態夫淪性奴10年 人妻泣：他愛看男人上我 - 社會 私菸案 國安局少校各100萬交保 - 社會 摩鐵大亂鬥後…男大生中「大三元」還「分享」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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