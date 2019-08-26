國安局少校吳宗憲及張恒嘉都向法官辯稱不知走私香菸是非法的，張恒嘉說他以為跟著總統副總總出國有「特別禮遇」，購買香菸不用過海關，他以為這些又不是毒品也不是槍械彈藥，不知道這樣觸犯貪汙及圖利罪。

吳宗憲說，他只是幫親友訂菸，自己沒有買，也沒有抽取報酬獲得不法利益，況且去年「同慶專案」也是用同樣的方式訂購， 也沒有航警或海關阻止，他以為這樣合法的，所以這次也比照辦理。

(中時 )