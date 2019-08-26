昇恆昌即日起至11月4日的周年慶期間，凡於昇恆昌免稅購物網消費滿2萬元，即送透明旅行兩用包。（昇恆昌提供）

昇恆昌作為在全台4大機場的免稅大店，今（26日）起推出史上最強的周年慶優惠，除了推出前所未有最高達30%折扣優惠，還有現金折扣、滿額禮、超過80個品牌加碼禮、免稅通路限定特惠組、5大銀行刷卡金回饋外，更推出「7、17、27 最狂閃購日」活動，享免稅價外最低再3折優惠，更新增松山機場提貨點，預計本檔跟去年同期可達2到3倍成長。

昇恆昌總經理江建廷宣布，昇恆昌免稅購物網即日起新增松山機場提貨點，周年慶也即日起跑。（昇恆昌提供）

昇恆昌近年積極投入電商行列，昇恆昌總經理江建廷表示，因觀察到不少民眾因到達機場後，並沒有太多時間慢慢購物，因此自推出了網路先下單、機場後取貨的服務後深受歡迎，不僅在深夜、凌晨時段變成消費者的購物高峰時間，另外更因實體通路的場地所限，未能帶來所有商品，因此在網路上就提供更多的商品，消費者也能輕鬆找到自己想要的商品，因此至今每年不僅網路都有成倍的成長，更能帶動整體業績達好幾倍的成長。

昇恆昌的「7、17、27 最狂閃購日」推出MARC JACOBS雛菊之夢暖陽陽限量版，市價2750元，免稅定價2400元，閃購優惠價1200元，再加贈品牌化妝包。（昇恆昌提供）

昇恆昌的「7、17、27 最狂閃購日」推出LANCOME蘭蔻超進化肌因賦活露100ML大容量雙件裝特惠組，市價 1萬2600元，免稅定價9650元，周年慶優惠價8685元，閃購優惠價6755元。（昇恆昌提供）

昇恆昌即日起至11月4日的周年慶活動，將推出線上獨家滿7500元即現折400元，更可無限累折，加上免稅優惠、聯名卡折扣等，最高可享30%現金折扣，而「7、17、27 最狂閃購日」則會在每月7、17、27日，將推出驚喜快閃特選優惠，將享免稅價外最低再3折起折扣，像雅詩蘭黛、任天堂等知名品牌都享優惠，消費者只需在出國搭飛機前，先於昇恆昌官網上下單，即可在機場現場領貨。

(中時 )