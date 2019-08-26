國防部長嚴德發今日上午接見國防部政戰局長黃開森並授勳。軍聞社提供
國防部長嚴德發今日上午接見國防部政戰局長黃開森並授勳。軍聞社提供

國防部政戰局長黃開森中將9月1日屆齡退役，據透露，陸軍政戰主任簡士偉中將可望調升國防部政戰局長。

簡士偉曾任澎防部政戰主任、陸軍六軍團政戰主任、後備指揮部政戰主任、國防大學政戰主任等職，去年11月升任陸軍政戰主任，今年元旦晉升中將。

國防部長嚴德發今日上午接見黃開森等3位屆退將官，表彰他們服務軍旅期間盡忠職守、積極任事的卓越表現。嚴德發並頒授黃開森中將四等寶鼎勳章。

(中時 )

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