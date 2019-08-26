簡士偉可望升任國防部政戰局長 21:582019/08/26 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陸軍政戰主任簡士偉中將9月1日可望升任國防部政戰局長。呂昭隆攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防部長嚴德發今日上午接見國防部政戰局長黃開森並授勳。軍聞社提供 國防部政戰局長黃開森中將9月1日屆齡退役，據透露，陸軍政戰主任簡士偉中將可望調升國防部政戰局長。 簡士偉曾任澎防部政戰主任、陸軍六軍團政戰主任、後備指揮部政戰主任、國防大學政戰主任等職，去年11月升任陸軍政戰主任，今年元旦晉升中將。 國防部長嚴德發今日上午接見黃開森等3位屆退將官，表彰他們服務軍旅期間盡忠職守、積極任事的卓越表現。嚴德發並頒授黃開森中將四等寶鼎勳章。 (中時 ) #國防部政戰局長 #簡士偉 #黃開森 #嚴德發 也許您會感興趣 推薦閱讀 軍事熱門新聞 美印太司令部證實：陸將在柬埔寨建海軍基地 - 軍事 新武器暴增 陸媒：3~5年內追上美亞太軍力 - 軍事 對台蜂群戰剋星 陸無人神盾艦下水 - 軍事 西班牙C-101教練機墜海 飛行員未彈射 - 軍事 沒賣F-35 美售台F-16V的不得不 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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