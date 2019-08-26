為重現「107學年度全國學生創意戲劇比賽」決賽優秀團隊精彩演出，國立台灣藝術教育館與台北市藝文推廣處合辦、台北市偶戲館執行「優藝劇現」創意戲劇比賽推廣活動，27日上午10時15分在台北市文山劇場登場。活動全程免費。

上午場次，桃園市中壢區芭里國小學生將以幽默生動宛如電影畫面剪接場景的光影手法，及奇幻莫測的黑光道具，展現精湛演出技術；桃園市文山國小同學以細膩戲偶操作，充滿層次的情感轉折及自然生動的身體語言，呈現特殊表現題材，每個戲偶的造型皆獨樹一格。

下午場將由新北市莊敬高職、新北市秀峰高中、台北市立大學附設實小演出舞台劇，創意的劇情內容，熟稔的表演技巧及優美配樂，帶來一連串視覺、聽覺的藝術饗宴。詳情逕至全國學生創意戲劇比賽官方網站http：／／web.arte.gov.tw／drama／查詢。

國立台灣藝術教育館每年4月至5月主辦「全國學生創意戲劇比賽決賽」，是教育部全國學生藝術比賽之一，參賽隊伍皆從各縣市初賽榮獲優勝，教育部自94學年度起舉辦至今已14屆，103學年度在傳統偶戲、現代偶戲類組外，新增舞台劇類組。

(旺報 )