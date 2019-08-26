獨老悲歌 兒多年未歸 回家開門驚見父親成死屍 22:112019/08/26 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 (示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 子欲養而親不待，一名離家多年的女子，日前回到西安老家，但當她打開家門竟看到多年未見的爸爸已然變成一具死屍的悲劇。 這名多年沒回家的女子當時打不開家裡的門，於是叫了鎖匠，然而鎖匠開門之後，女兒卻見到了自己的父親已經成為了一具屍骨。 附近居民稱，去世的老人七十多歲，以前經常在社區散步，但近幾年，大家都沒有在社區見再見過他了。 鄰居們說，老人和妻子早年離異，多年來一直是一個人在生活，兒女也有很多年沒有回來看過父親，直到那天打開門，沒想到見到的是老父親的遺骨。 (中時電子報) #父親 #獨居老人 #外漂女子 也許您會感興趣 推薦閱讀 無恥男性侵小蘿莉 一聲岳父露餡 07:332019/08/22 社會 王鼎霖看齊鋼鐵人《第九分局》邁向英雄路 04:102019/08/24 地方新聞 池晟《醫生耀漢》有洋蔥 憶父親心臟病手術經歷 16:412019/08/24 娛樂 退休藥師難捨祖厝分產 竟讓房子變凶宅 19:012019/08/24 社會 分產亂方寸 揚言讓房子變凶宅 04:102019/08/25 社會新聞 不忍愛妻失智坐輪椅 7旬翁推落妻後跟著跳 08:482019/08/26 社會 畫面曝光！7旬翁推髮妻落水再輕生 11:282019/08/26 社會 北科大學生賴致愷在美失蹤 導師、父親將赴美尋人 13:592019/08/26 生活 台南獅子會中秋傳愛 邀南區百位弱勢民眾共餐 20:422019/08/26 生活 社會熱門新聞 顏清標姪子 沙鹿服務處死亡多時現屍斑 - 社會 搭曖昧男車睡著 女醒來嬌嗔：怎麼濕了！ - 社會 嫁變態夫淪性奴10年 人妻泣：他愛看男人上我 - 社會 私菸案 國安局少校各100萬交保 - 社會 摩鐵大亂鬥後…男大生中「大三元」還「分享」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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