子欲養而親不待，一名離家多年的女子，日前回到西安老家，但當她打開家門竟看到多年未見的爸爸已然變成一具死屍的悲劇。

這名多年沒回家的女子當時打不開家裡的門，於是叫了鎖匠，然而鎖匠開門之後，女兒卻見到了自己的父親已經成為了一具屍骨。

附近居民稱，去世的老人七十多歲，以前經常在社區散步，但近幾年，大家都沒有在社區見再見過他了。

鄰居們說，老人和妻子早年離異，多年來一直是一個人在生活，兒女也有很多年沒有回來看過父親，直到那天打開門，沒想到見到的是老父親的遺骨。

(中時電子報)