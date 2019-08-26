軍友社理事長李棟樑與官兵閒話家常。軍友社提供。

九三軍人節將屆，軍友社理事長李棟樑今日舉辦「全國各界向國軍致敬餐會」，在國賓飯店宴請國軍救災、執行戰演訓任務有功、高山偏遠、外離島地區官兵代表逾600位，感謝國軍長年以來堅守崗位、守護國人的辛勞與付出。600位官兵穿著軍服赴宴，場面相當盛大。

包括國防部長嚴德發、參謀總長沈一鳴、軍政副部長張哲平、軍備副部長張冠群、陸軍司令陳寶餘，空軍司令熊厚基，國防大學校長以及副參謀總長執行官劉志斌等國軍上將幾全員到齊，只有海軍司令黃曙光因公出國未到場。

餐會中，嚴德發致贈李棟樑紀念品，感謝他時時刻刻心繫國軍，號召社會各界給予國軍支持與鼓勵。

李棟樑致詞時表示，國軍是維護國家安全、社會穩定的重要角色，在接任軍友社理事長期間，不管是臺南震災、高雄氣爆、復興空難、花蓮震災等重大災難現場，都可以看到官兵聞聲救苦的身影，讓人覺得很感動。

李棟樑指出，他上任5年多來的各項敬軍活動，包括餐會、表演晚會、犒慰國軍楷模、模範團體主官們出國旅遊等各類支出，總金額超過5億元，其中他個人出資2億，其餘金額是向全國各企業募款而來，處處可見國內各工商團體對國軍的感謝與尊崇。

(中時 )