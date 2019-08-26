相傳農曆9月9日是媽祖得道升天的日子，連江縣政府每年都會舉辦「媽祖昇天祭」系列活動。（葉書宏攝）

相傳農曆9月9日是媽祖得道升天的日子，連江縣政府每年都會舉辦「媽祖昇天祭」系列活動。（葉書宏攝）

相傳農曆9月9日是媽祖得道升天的日子，連江縣政府每年都會舉辦「媽祖昇天祭」系列活動，傳達馬祖人對媽祖的感念之情，首場活動「鐵板–燒塔節」將於9月21日登場，適逢觀光局推出「擴大暖冬遊補助」方案，縣府鼓勵民眾多來馬祖旅遊。

傳承百年的民俗活動「鐵板–燒塔節」將於9月21日率先登場，是馬祖人中秋節慶的重要活動之一，另外，安排了創意妝點嘉年華踩街、傳統技藝體驗，扭白丸手作體驗、創意疊塔、燒塔儀式及晚會等。

另外，9月28日在牛角聚落將進行「做出幼」成年禮俗活動，特別沿用馬祖在地民俗傳統「做出幼」，彰顯有別於台灣常見的「成年禮」。

連江縣政府表示，「媽祖昇天祭」秋慶壓軸活動將於10月5日至6日登場，祭祀典禮所在的媽祖宗教文化園區，是一處極具地方特色的景點，園區內有世界第一高媽祖巨石神像，高29.6公尺，與馬祖四鄉五島總面積29.6平方公里數字相同，另外，神像共使用365塊石頭堆砌雕刻而成，象徵365天保佑守護。

值得一提，觀光局為刺激國內旅遊推出「擴大暖冬遊補助」方案，9月至12月周日至周五每房補助1000元，前往離島旅遊住宿可再加碼1000元，補助無須透過旅行社團體報名，個人即可申請。連江縣長劉增應表示，馬祖淡菜正當季，歡迎民眾來馬祖體驗宗教文化之旅。

(中時 )