定格餐酒館店內販售的麵食，以烏龍麵為基底、分為冷（右）、熱（左）兩種，讓饕客們愛不釋手。（葉書宏攝）

定格餐酒館店內販售的麵食，以烏龍麵為基底、分為冷（右）、熱（左）兩種，讓饕客們愛不釋手。（葉書宏攝）

定格餐酒館店內販售的麵食，以烏龍麵為基底、分為冷（右）、熱（左）兩種，讓饕客們愛不釋手。（葉書宏攝）

定格餐酒館隱身於新北市永安市場捷運站周圍巷弄內。（葉書宏攝）

「定格餐酒館」隱身於新北市永安市場捷運站周圍巷弄內，有別於一般餐酒館餐點，除了調酒外，主打精緻台式料理，炒飯、椒麻雞、青菜、熱湯等應有盡有，店內所販售的麵食更是獨具特色，以烏龍麵為基底、分為冷、熱兩種，讓饕客們愛不釋手。

現年28歲彭姓老闆大學企業管理系畢業後，卻投身餐飲業，曾和友人一起在士林夜市創業擺攤，販售日式烤物、炸物，由於對餐飲以及調酒有興趣，利用1年時間學習調酒，找來從事餐飲10餘年的吳姓高中同學擔任大廚，去年創立定格餐酒館。

彭姓老闆說，一般的餐酒館都主打美式料理，但他卻鍾愛台式料理，讓愛喝調酒的民眾有不一樣的選擇，另外，價格也相當平易近人，他希望「讓周圍的鄰居好朋友們，一周可以來個1至2次，也不會傷荷包！」

「麵食以烏龍麵為基底，更具不同特色！」彭姓老闆說，分為冷、熱兩種口感，熱食名為「東京熱扮椒麻烏冬」、冷食名為「炸雞陪你看日出胡麻冷烏冬」，名字都是和大廚一起討論，除了好玩有趣外，也讓喜歡麵食的消費者有冷、熱不同選擇。

「東京熱扮椒麻烏冬」有牛肉、豬肉兩種口味，搭配香菜、胡麻醬等，烏龍麵條香Q有嚼勁，另外，「炸雞陪你看日出胡麻冷烏冬」則有炸雞、柴魚、蛋黃以及店內自製的胡麻醬，冷、熱兩種都有不同風味。

值得一提，吳姓大廚從事餐飲10餘年，曾在中式、日式及西式料理工作過，更曾經到澳洲3年學習不同的廚藝，店內還有雞翅、雞軟骨、大腸、噴水雞、水煮牛、牛排、豬五花、香腸等中式料理，都相當值得一嘗。

「很喜歡店內的感覺！」呂姓消費者說，店內感覺相當舒服、溫馨，下班時間常和三五好友來用餐、閒聊，另外，店內的菜名也都讓人會心一笑，是個放鬆紓壓的好地方。

店名：定格餐酒館

地址：新北市永和區中和路421巷4號

電話：02-8921-1177

營業時間：下午5時30分至隔天凌晨2時

售價：東京熱扮椒麻烏冬、炸雞陪你看日出胡麻冷烏冬180元

(中時 )