NBC:臉書封禁法輪功媒體廣告

全球最大社群網站臉書(Facebook)繼上月封禁了法輪功媒體《大紀元時報》的官方帳號後，上週再發佈一項禁令，禁止法輪功相關出版物及與法輪功關係密切的新聞媒體《大紀元時報》在該平台發佈廣告。美媒指出，臉書下架上述廣告是因為他們利用社群媒體廣告宣傳支持川普總統，以及與此相關的陰謀內容，並隱藏廣告實際出資者的身份。

《紐約時報》指出，《大紀元時報》在2000年由一群信奉法輪功的華裔美國人發起，近幾年來借助保守派及川普風潮的流行，在社交媒體上吸引了大批粉絲。其官方網站還宣揚反疫苗理論等陰謀論內容，其官方YouTube頻道則宣傳支援川普的邊緣運動「匿名者Q」(QAnon)等話題。

報導說，《大紀元時報》的官方Facebook帳號在7月已經被封。但NBC新聞指出，該公司隨後在Facebook投放了一批沒有揭示刊者身份的廣告。這些廣告贊助商以「Honest Paper」(誠實的報社)和 「Pure American Journalism」（純粹美國媒體）等名義出現，由MarketFuel訂閱服務公司和Perpetual Market公司進行購買，而據NBC調查，這兩家公司均是《大紀元時報》的假名。

Facebook在一則聲明中表示，「過去一年來，因違反廣告政策，我們對與《大紀元時報》相關的帳號進行了刪除，我們今天還對一些其他的帳號採取了行動，他們將再也無法在我們的平台上投放廣告。」

《大紀元時報》出版人斯蒂芬·葛列格裡(Stephen Gregory)也發表了聲明，稱Facebook此前並未就撤下其廣告的原因作出解釋，故該報才開始“以一些其他的、新設立的Facebook專頁的名義發佈廣告”。葛列格裡還說，“這些廣告很明顯是為了增加《大紀元時代》的訂閱。”

Facebook的這一舉措表明，即便是對那些已經作出限制的群體，該公司仍然難以捕捉到它們投放的政治廣告。這家社交網路公司已經因為傳播虛假資訊、被俄羅斯用來操縱公眾輿論而備受抨擊。為了打擊此類活動，Facebook在2018年引入了政治廣告透明度規則，要求政治廣告客戶披露對這些廣告負責的組織名稱。

但在此之前，《大紀元時報》顯然成功避開了這些規則。

據NBC新聞指出，《大紀元時報》在Facebook上投放了大約200萬美元的廣告，其中大多數是支援川普的。Facebook拒絕就該報在其平台上的支出規模置評。

(中時電子報)