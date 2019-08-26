新北市永和警分局23日針對易發生危險駕車、改裝致噪音車輛等易出入路時段規畫巡邏、路檢及交通稽查等勤務。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局23日針對易發生危險駕車、改裝致噪音車輛等易出入路時段規畫巡邏、路檢及交通稽查等勤務。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局23日針對易發生危險駕車、改裝致噪音車輛等易出入路時段規畫巡邏、路檢及交通稽查等勤務。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局23日針對易發生危險駕車、改裝致噪音車輛等易出入路時段規畫巡邏、路檢及交通稽查等勤務。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局為維護永和地區民眾寧靜的生活環境，營造無噪音環境城市， 23日針對易發生危險駕車、改裝致噪音車輛等易出入路時段規畫巡邏、路檢及交通稽查等勤務。

警分局聯合環保單位共同執法，對民眾檢舉超速及常有噪音車輛出入路段，設置攔檢盤查點，除結合防制危險駕車、取締酒後駕車等勤務外，特別加強改裝排氣管汽（機）車的稽查取締。

23日共攔檢查汽（機）車數110輛，其中20輛機車使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格之排氣管，當場照相製作通報單通報環保局裁處，另外警方亦針對改裝頭燈以外之車燈、排氣管未裝置防燙蓋、無照駕駛等違規行為，分別依道路交通管理處罰條例第16條、18條予以告發8件、取締酒後駕車2件。

永和警方統計2019年1至7月稽查機車使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格之排氣管，查處通報環保局達1200多件，取締酒後駕車236件，呼籲用路人勿心存僥倖及重視公德心。

永和警方表示，暑假將近入尾聲，為繼續防制青少年危險駕車、遏止民眾酒後駕車，將與新北市政府環保局、臺北區監理站等單位以不定時、不定點之路檢方式，執行聯合稽查，加強改裝車噪音擾人行為，展現警方執法決心，還給民眾寧靜的生活空間。同時也提醒，如果民眾發現疑似有改裝車噪音擾人情事，可提供完整檢舉資料及影像，上傳至環保署「噪音車檢舉網站」檢舉。

另新北市政府環保局從今年5月1日起，凡經檢舉通知到檢，經檢驗合格車輛，再任意變更，只要在新北市境內道路上，經車牌辨識系統辨識確認，不需再經過噪音檢驗，即可依違反噪音管制法第8條公告事項規定，直接開罰，處以3000元罰鍰。

(中時 )