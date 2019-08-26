近日傳出一則許多老饕聽了恐怕要哀嚎的訊息，據江蘇省蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會透露，陽澄湖的螃蟹還有最後一次蛻殼，到9月中旬還不會完全成熟。所以今年的中秋節大家是吃不到陽澄湖大閘蟹了，老饕還要再等等。

秋風起蟹腳癢，按照一般規律，中秋節前後是最早開吃的時間，但今年中秋是9月13日，比去年早了11天。現在陽澄湖大閘蟹進入最後脫殼階段，經過前期監測，2019年的產量要比往年高。

綜合陸媒報導，蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會新聞辦主任姚水生表示，螃蟹還有最後一次蛻殼，到9月中旬還不會完全成熟。而今年的陽澄湖大閘蟹開捕節暫定在9月23日常熟沙家浜開捕，到時候才會正式起水大規模上市。所以今年的中秋節大家是吃不到陽澄湖大閘蟹了。

至於價格問題，雖然今年陽澄湖大閘蟹產量不低，但價格不會回落。這是因為陽澄湖大閘蟹圍網養殖面積有限，飼養成本比較高。上市後，母3兩、公4兩，10只裝的螃蟹禮盒，售價應在800元（人民幣，下同）左右。

(旺報 )