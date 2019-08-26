身為七大工業國集團明年高峰會東道主的美國總統川普今天表示，他很可能把會議地點選在他擁有位於邁阿密的川普國家多羅高爾夫度假村（Trump National Doral Miami）。

七大工業國集團（G7）國家每年輪流主辦峰會，會議地點通常選在展現地主國天然美景的地方。川普說，這座位於佛羅里達州的度假村因大小適當，且距離邁阿密機場僅5分鐘車程，因此是完美選擇。

川普在今年峰會舉行地點法國濱海城市比亞里茲（Biarritz）表示：「他們喜愛這座度假村的位置，也喜歡它就在機場旁的便利性。而且它位在邁阿密，邁阿密的多羅，這是很棒的地區。」

川普說，關於明年峰會地點尚未做出最後決定，但「我們還沒有任何其他地點稍微比得上它，尤其從所在位置考量」。

川普參加過3場G7峰會，分別在義大利、加拿大和法國舉行，每次地點都距離能夠讓川普的空軍一號專機降落的機場很遠，因此他都得再搭接駁直升機或較小飛機抵達開會地點。

川普表示：「很多地點都如此遙遠，車程很長，需要動用直升機。而（多羅度假村）是能夠在（專機）降落後幾分鐘內就能到達的地方。」

(中時 )