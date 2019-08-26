南韓上週決定不續簽與日本的軍事情報機密保護協定，南韓國務總理李洛淵今天表示，如果日本政府撤銷把南韓移出適用貿易優惠的「白名單」，可重新考慮簽署這項協定。

日本放送協會（NHK）報導，李洛淵今天下午在南韓國會透露上述訊息。日本政府8月初以安全保障為由將南韓從「白名單」國家中剔除，並將於28日施行。

對此，李洛淵抨擊日本政府的做法毫無根據，把南韓貼上在安全保障上不值得信賴國家的標籤。

李洛淵說，南韓的信賴受損，被指難以進行安保合作，因此南韓開始質疑，日韓之間是否能像以前那樣共享軍事情報機密。

南韓政府上週通知日本政府，雙方將不續簽韓日軍事情報機密保護協定（GSOMIA），協定的效力到11月下旬。兩國軍事情報機密保護協定於2016年11月簽署後，每年8月續約，今年日韓關係因二戰時期徵用工（被日本企業強徵的韓籍勞工）判決、加強出口管制等議題而交惡。

關於這項軍情協定效力將到11月為止一事，李洛淵說，還有近3個月的時間，如果日本能在這段時間內將不當的舉措恢復原狀，南韓政府可重新思考簽署軍事情報機密保護協定，期待事情能如此發展。

NHK報導，對於南韓宣布終止這項軍情協定，不僅日本，就連美國也憂心忡忡。

「產經新聞」昨天報導，南韓聯合新聞通訊社等媒體表示，南韓政府高官昨天透露，南韓之所以決定終止這項軍情協定，主要是考慮即使韓方決定延長協定，但之後日本很可能片面毀棄協定，若韓方被先將一軍，會被看笑話。

產經新聞報導，日本政府與美國政府都強調維持這項協定的重要性，儘管日本不可能強行毀棄協定，但南韓總統文在寅政府懷有被害的念頭及因面子問題，結果做出極端的判斷。

這位南韓高官還說，文在寅政府內部對是否延長軍事情報機密保護協定一事，曾有一番激辯，最後考量的因素是韓方認為日本沒回應南韓想藉由對話化解僵局的努力。

這位南韓高官透露，今年7月文在寅曾兩度派特使到日本。此外，8月15日南韓光復節紀念會上，文在寅在演說時呼籲日本政府對話，這一天文在寅也派高官訪日。

(中時 )