亞馬遜雨林大火一發不可收拾，全球極度關注。法國總統馬克洪表示，各國領袖在7國集團（G7）峰會上，就如何應對亞馬遜大火達成共識，同意撥款2000萬歐元（約新台幣6億9623元）幫助救災，亦會提供技術上及財政上的幫助，並會全力投入重新造林。

馬克洪表示，各成員國領袖已達成共識，救災資金會馬上發放，目前首要用作支付救火飛機的費用，並稱法國會另外提供實質援助，會在數小時後派軍到當地協助。

G7成員國領袖並計劃在下月的聯合國會議中，討論重新造林的計劃。

馬克洪早前稱，各國會提供技術上及財政上的幫助，修復山火造成的傷害，籲各國要努力投入重新造林，但承認各國對此有不同看法。

他表示：「這有些敏感的地方因為要看亞馬遜地區國家的意願。在尊重國家主權同時，我們必須以重新造林為目標，並幫助每一個受影響國家建立經濟。」

有地球之肺之稱的亞馬遜雨林持續燃燒，嚴重程度非比尋常，統計資料顯示，今年以來火災數目多達7.5萬宗，較去同期的急增85％。

山火主要發生在巴西境內，但巴西總統波索納洛處理手法被受批評，不少人認為山火惡化與他縱容伐木工人及礦工非法毀林有關。波索納洛曾將山火歸因於環保組織縱火，惹來非議。

(中時 )