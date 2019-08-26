黑韓英文差？蔡英文當年拼錯泰國英文。（自1：19開始）

高雄市長韓國瑜在一項演講談及念大學時利用夜晚課餘時間打工，有網友質疑就讀的是東吳大學英文系夜間部，批韓說謊。韓國瑜在臉書貼文及提出學位證明書駁斥。

根據中央社報導，韓國瑜在臉書以「黑韓可包容、黑函零容忍」為題發文，貼文開頭即指出，每天紅黑黃韓國瑜到底對國家、對社會到底有什麼幫助，又有什麼意義。

韓國瑜表示，從去年到今天，台灣社會似乎有一群冥頑不靈、習慣陰狠惡毒的人，就是無法對不同陣營的人抱以一丁點的愛與包容，他們的口裡和筆下只有無邊的攻擊和污衊。

「這些日子我的人格和家庭都遭到無情、惡質的醜化和鞭撻，現在連大學學歷這種白紙黑字的簡單事實都要造謠抹黑」，韓國瑜說，令人匪夷所思。

韓國瑜表示，日前演講時，提到夜晚課餘時間打工，有心人士未經查證，空口白話先捏造他是夜間部學生，再指控夜晚打工是「說謊被抓包」，這樣自編自導的「黑函」行為，實在令他啼笑皆非、亦忍無可忍。

韓國瑜認為，愛與包容是出於心、發於誠，既然有些人天生無法領會什麼是愛與包容，那他也不會再浪費真心與善意。他只能透過法律程序來捍衛正義與尊嚴。

韓國瑜也在文末註記「東吳大學英文系、白天上課晚上打工、窮學生的日常」。

而蔡英文總統也被抓到，於2016年10月17日哀悼泰王親筆留言時，泰國的英文「Thailand」誤拚為「Tailand」，少寫一個「h」。另外，在推特撰文歡送AIT處長梅建華，把「Your Future」寫成「You Future」，被發現文法錯誤，少寫一個「r」。

(中時電子報)