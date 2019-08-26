大陸新設六個省份為自貿區，多數為邊貿省份。圖為大陸廣西與越南交界的東興口岸。（資料照，陳君碩攝）

8月26日，大陸國務院公佈將新設山東、江蘇、廣西、河北、雲南、黑龍江等6個自貿區。當天，大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文在國務院政策例行吹風會上表示，這是首次在沿邊地區佈局自貿試驗區，將有利於通過改革創新助推沿邊開放，輻射帶動沿邊發展，為中國進一步密切同周邊國家經貿合作、提升沿邊地區開放開發水平，提供可複制、可藉鑑的改革經驗。

王受文表示，此次設立新一批自貿試驗區，目的是要通過在更大範圍、更廣領域、更多層次差別化探索，開展對比試驗、互補試驗，激發高質量發展的內生動力，更好服務於對外開放總體戰略佈局。

王受文表示，在山東、江蘇、河北新設自貿試驗區，將實現中國沿海省份自貿試驗區的全覆蓋，連點成線、連線成面，形成對外開放的前沿地帶，全方位發揮沿海地區對腹地的輻射帶動作用，更好地服務陸海內外聯動、東西雙向互濟的對外開放總體佈局。

王受文還表示，在廣西、雲南、黑龍江新設自貿試驗區，是中國首次在沿邊地區佈局自貿試驗區，這將有利於通過改革創新助推沿邊開放，輻射帶動沿邊發展，為中國進一步密切同周邊國家經貿合作、提升沿邊地區開放開發水平，提供可複制、可藉鑑的改革經驗。

按照黨中央、國務院決策部署，從2013年9月以來，已經陸續設立了上海、廣東、海南等12個自貿試驗區，增設了上海自貿試驗區臨港新片區，佈局逐步完善。

王受文表示，此次新設6個自貿區整體方案有4方面特點：

第一個特點，突出以製度創新為核心。在充分借鑒現有自貿試驗區成功的改革試點經驗的基礎上，圍繞投資、貿易、金融、事中事後監管等方面，提出各具特色的具有系統性、集成性的改革試點任務。比如，雲南自貿試驗區創新沿邊經濟社會發展新模式；河北自貿試驗區探索建立數字化貿易監管模式。

第二個特點，突出擴大開放。立足各自區位優勢，深化與周邊國家和地區經貿合作，更好服務對外開放總體戰略佈局。比如，廣西自貿試驗區圍繞構建國際陸海貿易新通道，深化沿邊對外開放，推動跨境貿易、跨境物流、跨境勞務合作等發展；黑龍江自貿試驗區進一步擴大對俄羅斯合作，積極推動人員出入境便利、企業“走出去”；河北自貿試驗區支持生物醫藥和生命健康產業開放發展。

第三個特點，突出引領高質量發展。充分發揮戰略疊加優勢，通過制度創新，破解發展難題，推動發展質量變革、效率變革、動力變革，聚集新產業、新業態、新模式。比如，山東自貿試驗區圍繞發展海洋經濟，加快推動海洋科技創新，培育東北亞水產品加工和貿易中心，推進國家海洋藥物中試基地建設，提升海洋國際合作水平；江蘇自貿試驗區推動科技與產業融合，促進集成電路、人工智能、生物醫藥、納米技術應用等產業創新發展。

第四個特點，突出服務和融入國家重大戰略。進一步對標高標準國際經貿規則，充分利用各地資源禀賦優勢與區位優勢，形成各有側重、各具特色的試點格局，積極服務“一帶一路”建設、京津冀協同發展、長江經濟帶發展、東北振興、長三角區域一體化發展、海洋強國等國家戰略。

(旺報 )