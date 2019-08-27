籃球也有世界盃 運彩6大玩法

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

2019男子世界盃籃球賽(又稱男籃世界盃)8月31日至9月15日將在大陸8個城市(北京、南京、上海、武漢、廣州、佛山、東莞以及深圳)舉行，本屆參賽隊伍包括美國、西班牙、法國、塞爾維亞、阿根廷、立陶宛…等32強，有些原本在NBA征戰的職業球員會回國代表國家隊出戰，賽事精彩可期，台灣運彩會就各場賽事提供投注。

2019男籃世界盃(台灣運彩提供)

「男子世界盃籃球賽」原名「男子籃球世界錦標賽」，是國際籃球總會(FIBA)主辦的國際性男子籃球賽事，自1950年起每4年舉辦1次，2012年初為了便於推廣，在國際籃總200多個會員一致同意下對外宣布：從2014年開始，「世界籃球錦標賽」正式更名為「世界盃籃球賽」，西班牙成為第1個舉辦「世界盃籃球賽」的國家，之後為了跟世界盃足球賽錯開，也把原2018要舉行的「男子世界盃籃球賽」改到今年2019才舉行，相信在這一連串的調整後，大家會對世界盃籃球賽更有印象。

原名「男子籃球世界錦標賽」。(台灣運彩提供)

本屆賽事32強共分8組進行循環預賽，取前2名晉級16強，晉級16強隊伍再分為4組，與同組首輪未比的其他2隊對戰，再依戰績取前2名進入8強淘汰賽，預賽分組情形如下：

2019男子世界盃籃球賽賽制一(台灣運彩提供)

16強複賽分組情形(台灣運彩提供)

A組：委內瑞拉(20)、波蘭(25) 中國(30)、象牙海岸(64)。

B組：阿根廷(5) 、俄羅斯(10)、南韓(32)、奈及利亞(33)。

C組：西班牙(2) 、波多黎各(16)、伊朗(27)、突尼西亞(51)。

D組：塞爾維亞(4)、義大利(13)、菲律賓(31)、安哥拉(39)

E組：美國(1) 、土耳其(17)、捷克(24)、日本(48)

F組：希臘(8)、巴西(12)、蒙特內哥羅(28)、紐西蘭(38)

G組：法國(3)、多明尼加(18)、德國(22)、約旦(49)

H組：立陶宛(6)、澳洲(11)、加拿大(23)、塞內加爾(37)

8強淘汰賽(台灣運彩提供)

籃球玩法說明(台灣運彩提供)

2019男籃世界盃賽事期間運彩將提供讓分、不讓分、單局不讓分、大小、勝分差及單雙等6種玩法，也會擇定一些場次提供場中投注，同時統計歷屆17次奪冠的情形提供大家參考，最多奪冠次數是美國及南斯拉夫(塞爾維亞、克羅埃西亞)各 5次，其次是蘇聯的3次、巴西的2次、阿根廷及西班牙的各1次，希望在這個4年1度的籃球盛事，大家都能「買運彩 看比賽 更精彩」。

男籃世界盃奪冠統計(台灣運彩提供)

(中時電子報)