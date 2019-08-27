美國億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）10日在獄中上吊身亡，儘管法官驗屍結果證實艾普斯坦是自殺，全案仍有諸多疑點，尤其一名有自殺未遂前科的囚犯卻能從自殺觀察名單中移除，最新消息又指為他進行評估的心理學家簽章同意讓他從名單中剔除，也讓外界匪夷所思，一起富豪獄中自殺事件讓大眾重新檢視美國監獄如何應對有自殺傾向的囚犯。

艾普斯坦被控性販運未成年少女長達10多年，受害者不計其數，他於7月被捕，不過本月10日就傳出他在獄中上吊輕生。艾普斯坦7月底曾自殺未遂，當時獄方將他列入自殺觀察名單，獄警全天候嚴加巡視，豈料時隔6天，他就被獄方從觀察名單中移除，原先與他同住的囚犯也在8月初被移到另一間牢房，當局證實，紐約大都會矯正中心（MCC）的臨床心理學家簽名同意讓艾普斯坦於上月29日移出觀察名單。

一名曾在MCC服務超過10年的精神科醫師柯恩（Ziv Cohen）接受美國「財經內幕」（Business Insider）專訪時說，理想上，應該要由專業精神科醫師鑑定囚犯適不適合從自殺觀察名單中移除，如果是由臨床心理學家做鑑定，那他必須先諮詢過精神科醫師意見才能做出決定。

他說艾普斯坦的案子中，在將他從觀察名單中移除前必須考量諸多問題，包括臨床基礎、各項指標是否都達到，「基本上囚犯要有穩定的情緒、沒有自殺念頭、能夠敞開心胸和別人溝通，如果患者感到不安全，他也願意通知相關人員，並且願意讓相關人員進一步跟進追蹤。」

即便如此，柯恩坦言，也有囚犯非常擅於隱藏情緒，「所以你必須要有非常高的警覺性，對於那些有自殺風險的囚犯要非常謹慎。」

他說要將一名囚犯自觀察名單中移除，並不是一個單純進或出的分類決定，它實際上是一個光譜，監獄裡也有分級監督制度，也有制定防止囚犯自殺的標準，不過他坦言，囚犯自殺確實是監獄裡的嚴重問題，甚至是每天都必須要面對的事情，他說監獄的自殺率是一般大眾的3倍。

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(中時電子報)