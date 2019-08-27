曾3度獲得年度最佳第六人殊榮的賈瑪克勞佛，如今卻仍在自由市場上苦苦等候新東家的青睞，美國媒體認為倘若再無消息，克勞佛恐怕要面臨退休困境。

現年39歲的克勞佛，2000年選秀會上首輪第8順位加盟騎士，但隨即被交易至公牛，19年職業生涯轉戰過尼克、勇士、老鷹、拓荒者、快艇、灰狼以及太陽，分別在2010、2014與2016年摘下年度最佳第六人獎項。

賈瑪克勞佛在2007年效力於尼克的時候該季場均20.6分，2009年之後逐漸成為球隊板凳席上的重要戰力，2013-2017連續5季幫助快艇闖進季後賽。

2004年4月12日克勞佛在公牛迎戰暴龍的戰役中面對「飛人」卡特攻下50分，這是他生涯第一次單場得到50分的比賽。

2006-07賽季此時克勞佛已被交易至尼克，他在挑戰熱火韋德的比賽中飆進了8顆三分球，最終30投20中，砍進52分，寫下生涯新高紀錄。

2008-09球季，克勞佛披著勇士戰袍，在與黃蜂(前身山貓)的賽事中出手26次就砍進50分，最難得的是全場僅有1次失誤。

去年夏天克勞佛選擇跳出剩下1年450萬美元合約離開灰狼，最後選擇以1年240萬美元的老將底薪合約前往鳳凰城，今年4月10日對上由諾威茲基坐鎮的獨行俠，全場38投18中，轟下51分、5籃板、5助攻，生涯第4度單場攻下50分，可見得戰鬥力依舊十足。

克勞佛是目前2000年選秀會上至今還沒退役的球員，儘管還能在替補席上貢獻不少力量，可惜年紀已大，退休恐怕是他接下來不得不要面對的殘酷事實。

(中時電子報)