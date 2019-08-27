西安一名男子19年前因故聚眾打死人後潛逃，他改頭換面後有了新的生活，不但躲過警方的追緝，還事業成功成了一名企業家，不過最後仍然被警方識破而逮捕歸案。

劉某是安康石泉縣人。2000年他在山西某礦山時，因開採糾紛竟帶領礦工打架，將另一礦洞的工人當場打死2人1人受傷，劉之後便匿名潛逃。當地警方多次調查追捕，都沒有實質進展。

警方表示，劉近幾年都不曾乘坐高鐵、動車、飛機等，因為無法掌握其動態相關資訊，警方在走訪他老家過程中也發現，他跟親友這一塊也沒有任何聯繫，整個人幾乎人間蒸發，消失得無影無蹤。

今年7月，警方獲得一條重要線索，直指多年前命案嫌疑人劉男可能有個遠方親戚叫劉x成，人在廣東清遠市，是名事業有成的企業家，

警方表示，當時在初步研判，此劉x成和這個命案嫌疑人是否是一個人時，大家都很細心謹慎。

警方有了初步線索再廣泛收集資訊後，最終確認劉x成就是19年前命案的逃犯後便火速前往廣東，兩次進入到劉的公司，成功將他逮捕，他將為多年前犯下的錯誤付出代價。

(中時電子報)