這個熱帶性低氣壓朝呂宋島往南海的機率很高，不過，「當它掉進南海時，會激起許多的水氣，朝台灣而來，又是濕濕的天氣好幾天！」（圖／翻攝自賈新興FB）

颱風「白鹿」才剛走，位於菲律賓東方海面上的低壓，周二（26）日上午8時升格為「熱帶性低氣壓」，中央氣象局預測該熱低壓近2天有機會發展成輕度颱風「楊柳」（Podul）。全台唯一的災害性天氣預報士賈新興研判，周二清晨至下午左右，應該有機會增強為楊柳颱風，並且曝光路線與影響。

賈新興在臉書上表示，「目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，目前所處環境的垂直風切略大一些，評估起來明天清晨至下午左右，應該有機會增強為楊柳颱風」。

至於它會落在哪裡呢？賈新興表示，「從預報的資訊顯示，這個熱帶性低氣壓朝呂宋島往南海的機率很高，基本上不朝台灣」，不過，「當它掉進南海時，會激起許多的水氣，朝台灣而來，又是濕濕的天氣好幾天！」

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，各國模式模擬顯示，該熱帶擾動大約在菲律賓東方海面，或進入南海後，有發展成第12號颱風的機率，但各國系集模式模擬的路徑很分歧。

不過，吳德榮也指出，最新各國系集模式模擬顯示，若熱帶系統穿過呂宋島而進入南海，週五至週日(30至1日)台灣附近水氣將增多，北部、東半部有局部陣雨，西半部午後局部雷陣雨的機率提高。若熱帶系統北轉，將因靠近台灣的程度不同，反映出不同的天氣變化，需持續觀察。

(中時電子報)