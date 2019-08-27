上周美國與大陸這兩個全球最大經濟體再次升高關稅大戰，導致全球金融市場大幅動盪，僵持年餘的這場貿易戰又將再度迎來一輪猛烈炮火。而在新一輪的激烈交鋒中，美國受傷最重的將是汽車業和農業。

美國《華爾街日報》指出，美國股市上週五收盤後，川普總統宣布把現有以及計畫中總值5500億美元的大陸輸美商品關稅稅率再提高5至10個百分點，並分2批次於9月1日及12月15日實施。這是對大陸稍早之前宣布的對美國產品加徵關稅的報復行動，而中國大陸增稅則是來自於川普未依更早的承諾停止對大陸產品加徵關稅。

報導說，中國大陸還準備對已加稅的美國商品再提高稅率，但其力度顯然已很難做到與美國的加稅有對等效應。這次大陸加稅的美國商品總值僅750億美元，商品類別涵蓋農產品、汽車、服裝、化工品和紡織品。

其中對大型汽車公司的打擊將尤其嚴重，特別是特斯拉、福特以及德國寶馬、賓士等在美國生產的高級汽車。根據美國國際貿易局統計，大陸是美國產汽車的第2大出口市場，去年出口總額達62億美元；汽車零部則是美國的第3大市場，去年出口額36億美元。而出口至大陸的美國製造汽車總數約為23萬輛。

報導表示，中國大陸最新關稅清單上的一些商品早已在此前徵稅的名單中，如大豆、牛肉和豬肉。大陸去年從美國進口了價值1,200億美元農產品，上週五雙方進行報復關稅後，農業相關商品價格暴跌，北京對川普的反擊措施給美國農業帶來的打擊尤其嚴重。農業生產者聯盟發表聲明說，美國農戶的痛苦每週都在加劇，這次最新交鋒升級意味著農民們將面臨更高壁壘。

經濟學家指出，由於大陸從美國進口的產品較少，因此北京較難採取與美國舉措對等的反制措施。北京方面去年曾對美製汽車加徵關稅，但後來又暫停徵收，直到這周五才又再次祭出。

中共在川普宣佈9月1日徵收新關稅後不久，北京的回應是宣佈暫停購買美國農產品，同時放手讓人民幣匯率跌至10年來的最低水準。在假日購物季到來前，貿易戰升級可能給企業和消費者帶來影響，川普政府也因此宣布部份新增關稅推遲到假日購物季之後，例如智慧手機、筆記型電腦、玩具等。

而雙方宣佈這些關稅措施後，也提出了將於9月份進行下一輪高級別貿易談判的計劃。總部位於北京的全球化智庫(Center for China and Globalization)的創始人王輝耀表示，宣佈關稅舉措後，現在中國大陸可以談判了，若沒有宣佈這些計畫，中國大陸看上去仍然在美國的槍口下。

(中時電子報)