警方在搶匪包包裡搜出水果刀、犯案用槍枝和裝在彈匣裡的11發子彈。（謝瓊雲翻攝）

彰化市鬧區26日中午驚傳銀行搶案，47歲陳姓搶匪大搖大擺走進六信總社，接著從斜背包掏出改造手槍，走向櫃台高喊搶劫，但錢沒搶成就拔腿逃跑400多公尺，10分鐘後在巷弄內被警方圍捕制伏，全案依強盜罪、違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送彰化地檢署偵辦，陳男深夜遭彰檢聲請羈押禁見，27日上午彰化地院開羈押庭。

26日中午12點13分，陳男騎著機車停放在六信附近，頭戴鴨舌帽、臉上戴著口罩、穿戴袖套、灰色上衣與牛仔褲，揹著斜背包，故做稀鬆平常的走進六信總社，可能是太緊張，步伐看起來有些不協調與緩慢，讓銀行主管忍不住多看一眼；一走進大廳隨即從包包掏槍，步步逼進櫃台。

正在開戶的婦女不知站在身旁的是搶匪，直到他高喊「搶劫！」才嚇得大叫退開；女行員立刻趴蹲下到櫃台下方，不動聲色按下警民連線系統警報器，看見陳男把包包丟下時還大喊「這是開戶櫃台、沒放錢！」英勇再把包包扔回搶匪面前櫃台上。兩人僵持許久，陳嫌不得已拿起包包在大廳裡高舉槍枝來回踱步，氣氛凝結。

正在附近巡邏的中正所員警黃彥戩、趙士宏、邱傳進、蔡鈺偉4人3分鐘內火速馳援，陳聞聲拔腿逃出六信狂奔進附近巷弄，行員、主管也不顧自身安危跟著追出去；彰化縣警察局長方仰寧更是第一時間就趕到六信總社，坐鎮指揮。

搶匪拔腿狂奔400米，還朝警方開了一槍，幸好員警立即尋找掩護無人傷亡。搶匪沿途將帽子袖套全丟棄到水溝、包包則扔進民宅圍牆內；隨即遭圍捕警力團團包圍、壓制後逮回警局問訊，包包裡搜出一把水果刀，犯案用的改造手槍、彈匣裡還有11顆子彈，被擊發的彈殼也帶回鑑識比對。

根據了解，陳嫌住在花壇鄉、沒有子女，為何選在開學前夕，光天化日下在人潮洶湧、緊鄰郵局、超商，對面還有一信、附近眾多證券行等金融機構的鬧市，高調持槍行搶？是否有吸毒或債務？檢警仍在深入釐清。

彰化分局員警偵訊至深夜，送至彰化地檢署檢察官複訊至26日深夜11時許，訊後交由警方解交彰化地院，並聲請羈押禁見，因夜間11點後，法官依法不能開羈押庭審訊犯人，因此延至27日上午再開庭。

老字號的六信今年剛慶祝創社80周年，積極轉型數位化金融服務，總社大廳還有機器人進駐迎賓，除了解說保險理財商品還可以幫忙帶位引導至櫃台；在彰化縣內有13個分社據點，前年底更進軍台中市南屯區成立東興分社，這次意外遇搶，所幸行員都冷靜機警，讓人員、財務未損失分毫。

(中時 )