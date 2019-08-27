臨近9月開學季，各大電腦廠商都紛紛搶新一波電競商機，特別推出新品及優惠；華碩旗下的電競品牌ROG玩家共和國就推出了全球最大、最快速的4K UHD FreeSync 2 HDR電競螢幕，微星科技msi就推出全新電競周邊，如耳機、滑鼠等新品，讓學生們能帶著最新的電競裝備進宿舍，好跟同學炫耀一下。



ROG Strix XG438Q電競螢幕，4萬1900元。（華碩提供）

ROG玩家共和國所推出的的4K UHD FreeSync 2 HDR電競螢幕「ROG Strix XG438Q」，採用了超大的43吋4K UHD 3840 x 2160面板，具備了高效率的120Hz更新率，以及Radeon FreeSync 2 HDR技術，能夠減少HDR內容經常發生的輸入延遲現象，讓玩家能流暢的使用超大螢幕進行高畫質的遊戲，加上DCI-P3 90%色域與對比度效能、內建10W立體聲揚聲器和獨家ASUS SonicMaster聲籟技術，就算是創作者也能使用得得心應手，定價4萬1900元；9月20日前買ROG Strix XG438Q電競螢幕，並於活動期間至官網登錄，即送PS4 Pro遊戲主機。



msi「GH30電競耳機」。（msi提供）

msi「GM11電競滑鼠」。（msi提供）

除了螢幕之餘，還有必備的最新電競裝備，msi今年就推出了「GH30電競耳機」，為折疊式輕量化的電競耳機，內附標準3.5mm類比式音源接孔，方便於電腦或行動裝置上都能使用；還有「GM11電競滑鼠」，僅89g的輕量化設計，以及高達5000 DPI、耐用度達1000萬次以上點擊的歐姆龍開關，配上能調燈光的功能，可是內外兼備的滑鼠。



msi「GK30電競鍵盤」。（msi提供）

最後還有「GK30電競鍵盤」，採用三層結構所組成的類機械式軸體，清晰的段落手感耐用度達1200萬次敲擊，可自定義RGB燈光色彩與7種燈光效果、巨集錄製及自定義熱鍵等功能，可安靜的發出低調的光芒；9月2日至30日期間，凡選購以上新品，除了將送優質贈品外，上網申請註冊登錄前50名加碼再送「Lucky抱抱龍」玩偶1隻。

(中時 )