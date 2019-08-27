紐約時報報導指出，在短短24個小時裏，川普總統先是下令美國企業離開中國，然後又在Twitter上表示，他有權力這麼做。

他指的是一項主要針對恐怖分子和其他重大威脅的國家安全法，他是否有這種權力是華盛頓立法者和律師們面對的問題。

最重要的是，將美國企業與中國割裂開來是否可行。

從短期來看，這並不可行。美國企業與中國緊密相聯，解除這種關係將是一個充滿混亂的過程，並有可能對全球經濟造成破壞性的影響。

但是，長期的轉移已在進行中。美國的關稅以及華盛頓與北京之間日益緊張的關係，正迫使許多企業重新考慮它們對中國的依賴。然而，中國提供的便利，以及龐大且不斷增長的消費市場，讓許多企業很難將其徹底放棄。

總統有哪些權力？

川普在推文中引用《國際應急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act，簡稱IEEPA）宣佈“案子已結！”後，貿易和國際法專家們週六都在忙著查閱這項1977年的立法。

總的結論是，對於在中國做生意的企業，總統事實上有權將許多威脅付諸行動。但是，下令讓它們徹底離開也許超出了這項法律的範圍。

“如果他宣佈使用該法必需具備的國際經濟緊急狀態，他將擁有廣泛的權力，這些權力的大部分都跟制裁其他國家有關，”戰略與國際研究中心(Center for Strategic and International Studies)的國際商業學者芮恩希(William A. Reinsch)說。

“他所做的任何事情都將引發訴訟，而且，在什麼是IEEPA的允許範圍這個問題上也存在分歧，但我認為，該法將允許他阻止進口或出口，凍結中國資產，並將中國金融機構排除在美國金融體系之外。”

芮恩希曾在美國商務部任職，他說，他不認為該法允許川普下令美國公司離開中國，但可能會允許他阻止未來的投資。

吉布森鄧恩律師事務所(Gibson Dunn)的國際貿易律師裘蒂絲•愛麗森•李(Judith Alison Lee)說，川普用該法下令企業搬出中國的想法，似乎超出了這項法律原來的範圍，不過，這項法律的措辭過於寬泛，這一命令也有可能在他的權力範圍之內。

李女士說，“這將會造成巨大的混亂，但嚴格來說，我認為法律賦予了他這種權力。”

企業很有可能會對這個命令提出法律上的挑戰。不清楚法院將如何裁決。

哈佛大學法學教授傑克•L•戈德史密斯(Jack L. Goldsmith)在Twitter上寫道，法院曾傾向於支持在緊急權力法下總統行使最廣泛的權力。

在這種情況下，對抗川普的最後一道防線將是國會，國會可以通過一項決議結束緊急狀態，如果足夠多的共和黨人和民主黨人聯合起來抵制總統的做法。這需要在參眾兩院都獲得三分之二的超級多數。

國會也可以改寫法律。國會研究服務處(Congressional Research Service)今年的一份報告指出，緊急權力法越來越廣泛、越來越有創意的使用，可能會被視為行政部門的越權。

中國與全球經濟有怎樣的結合？

儘管川普總統可能想讓美國工商界與中國保持距離，但中國對全球商業至關重要。中國的工廠生產iPhone、iPad、視頻遊戲機、汽車零部件、工業磁鐵、塑膠、用於製造業的化學品，以及一系列其他維持全球經濟運轉的必需品。

中國是生產種類繁多的商品效率最高的地方。中國已經建起了小工廠的龐大網路，為大工廠提供必要的零部件。中國有數以億計的勞動力，他們知道如何在裝配線上工作。中國有高速鐵路、平坦的高速公路，以及高效的港口，可以可靠地將貨物從工廠運往世界各地。

全球四分之一的製成品是中國製造。這在短期內是無法取代的。

高效的工廠並不是中國唯一的吸引力。儘管作為僅次於美國的世界第二大經濟體，中國經濟已開始放緩，但它的消費市場正在增長。據某些估計，中國的中產階級消費者的人數比美國還多。

中國日益壯大的消費者階層在iPhone、耐克鞋和星巴克拿鐵的全球銷售中占了巨大的份額。中國消費者購買雪佛蘭和福特的汽車，不過這些車主要是在中國製造的。中國越來越愛冒險的遊客創造了對波音飛機的需求。越來越富裕的中國消費者喜歡美國牛排，他們對豬肉的也需求增加了，而養豬需要美國大豆。

為什麼很難離開中國？

隨著華盛頓和北京對彼此的產品徵收更高的關稅，工廠已經在離開中國。

但川普的最新威脅讓美國工商界領導人進一步擔心，跨太平洋貿易關係的變化速度超出了他們的適應能力。

“這一切已讓工商界頗為不知所措，”總部位於華盛頓的商業團體全國對外貿易理事會(National Foreign Trade Council)會長魯弗斯•耶克薩(Rufus Yerxa)說。“他們對事態的糟糕程度感到震驚。”

但是，這是一個緩慢和困難的過程。

GoPro和孩之寶(Hasbro)等公司已在公開討論在其他地方建廠。

隨著中國經濟放緩，其他公司也大幅削減了業務。例如，福特在中國的汽車銷售量出現萎縮，作為回應，公司解雇了數千名合同工。

儘管如此，中美關係或許有一天會改善，也許是在川普離任之後。如果關係改善了，已經將供應鏈轉移出中國的公司可能會發現，與留在中國的公司相比，它們處於競爭劣勢。

不同的行業面臨著不同的兩難選擇。製造鞋、玩具和服裝等低工資、低技能的行業已在向東南亞，或向印度、孟加拉等國轉移，因為以美元計算，過去15年裏，中國藍領工人的工資增長了8倍。

其他行業，尤其是電子行業，正在發現更難與中國切斷聯繫。中國主導著大量零部件的生產，多家公司競相投標，差不多可以提供一家公司想要的任何產品。

即使在越南，儘管它與中國接壤，而且電子產品巨頭，比如三星(Samsung)已在那裏有巨大的投資，但該國尚未建立起一條完善的電子產品供應鏈。

(中時 )