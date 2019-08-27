小墾丁渡假村與原民處合作拋磚引玉提供五星級游泳池，30名長者26日展開水上初體驗，自嘲姿勢最不協調的水上芭蕾笑翻全場。（謝佳潾攝）

老人照顧服務學問多，如保健膝蓋需透過水中體適能，但牡丹鄉礙於沒適當場所，部落vuvu們難有正確體驗，幸小墾丁渡假村與原民處合作拋磚引玉提供五星級游泳池，30名長者26日展開水上初體驗，自嘲姿勢最不協調的水上芭蕾笑翻全場。

原民處長伍麗華指出，人的膝蓋會隨年齡增長而退化，爬山或健行更是不適合某些長者，而部落vuvu長期從事粗重工作，藉由水的浮力來減少膝蓋負擔是最好的選擇，但許多原鄉沒有適當場所，如牡丹鄉只有水塘或溪水，這對長者要進行水中體適能有危險性。

「感謝小墾丁渡假村共襄盛舉！」她說，為讓部落vuvu能得到充足的照顧、健康老化，她一直積極爭取長照預算投入偏鄉預防醫學，而得知有飯店業者願意提供場地為vuvu們的健康把關、預防延緩失能，真的很感動，期望大家能一起增加原鄉長輩健康的平均餘命。

「我的腳抬不起來啦！」長輩們在水中玩得不亦樂乎，他們不約而同地笑說，這是腳與手都抬不起來的水上芭蕾，他們從未在游泳池游泳，也沒穿過泳衣，還差點因而找不到尺寸，但沒想到首次游泳就在飯店，根本就是載浮載沉的銀髮族水上人生。

小墾丁渡假村總經理張福生說，因同仁幾乎是在地人，這些長輩就像是同仁們的長輩，加上牡丹鄉與滿州鄉唯一有游泳池的單位就是小墾丁，因此責無旁貸提供場地，盼大家玩得開心。

(中時 )