同安國小透過平板增加祖孫間的互動，一方面讓老人家知道孫子拿手機或科技產品在做什麼，一方面讓小朋友知道老人家需要他們的關懷與陪伴。（謝佳潾攝）

同安國小透過平板增加祖孫間的互動，一方面讓老人家知道孫子拿手機或科技產品在做什麼，一方面讓小朋友知道老人家需要他們的關懷與陪伴。（謝佳潾攝）

同安國小為增進祖孫互動，日前將小朋友帶進社區關懷據點進行管樂表演，小朋友在盡情揮灑才華後，還與爺奶當場玩起平板，校長蔡信東感性地說，玩科技一方面是讓老人家知道孫子拿手機或科技產品在做什麼，一方面讓學生了解長輩也需要他們的關懷與陪伴。

蔡信東指出，在現代社會中，祖孫間的互動並未因為科技的進步，而讓他們更加靠近，反而是愈趨疏離，所以學校一直在想辦法改善這個問題，而後決定讓祖孫一起玩平板增加互動，一方面是讓老人家知道孫子拿手機或科技產品在做什麼，一方面也讓學生知道長輩需要他們的關懷與陪伴。

蔡信東說，現今少子化加上小家庭趨勢，小朋友普遍都較無機會與老人相處，而祖孫教育是國小階段需要強化的部份，帶孩子去關懷據點和阿公阿媽互動，正可以補足這一區塊，不僅孩子會更熟悉和老人家相處，也填補爺奶對阿孫不在身邊的思孫之苦。

他說，同安、南安社區是同安國小的固有學區，學校平時就應該與社區建立良好的互動，學校每隔一段時間，都會主動和據點聯絡，設計一些活動到據點去關懷老人家。

他強調，目前老人與小孩在偏鄉社區是主角，學校有必與他們結合在一起，且是學校把孩子帶來學校，以至於讓老人家在家更顯莫落，所以得藉由關懷行動，把他們串在一起，把愛找回來。

(中時 )