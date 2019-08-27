柯呈枋關心交通等，地方大小議題。（吳敏菁攝）

柯呈枋接地氣參與地方大、小活動，帶著女兒參加兒童劇團。（吳敏菁攝）

彰化縣立委第一選區（鹿港、福興、秀水、和美、線西、伸港）國民黨提名柯呈枋再拚連任，柯呈枋從公務體系轉換跑道參選立委，今年補選勝出，當立委的時間還不長，但每天都兢兢業業，深入基層，參與地方的大、小議題，更勤跑活動，再披戰袍

，有著現任優勢。

柯呈枋今年補選得到國民黨提名勝出，不僅是「人帥，真好」，高學歷，23年行政歷練，加上內斂、誠懇個性也是贏得好感度的原因，出身伸港鄉的他，大二父親就過世，當過桿弟、洗碗工減輕媽媽負擔，研究所畢業以高考第一名進入中央服務，後來返回縣府擔任過計畫處長、勞工處長、縣長機要祕書、副縣長等，2014年參加縣長選舉黨內初選落敗，轉任勞動部到動力發展署雲嘉南分署長、台中市政府參議，心繫故鄉，再拚選舉。

柯呈枋除了突出「孝子」形象，搏得鄉親認同，但他的人生小故事，沒被強調，卻特別的是，他生活在「女兒國」，從小家裡兩個姊姊、兩個妹妹，他是獨子，當了父親後，3個孩子也都是女兒，有人好玩的說，難怪天生溫文儒雅。

當上了立委後，柯呈枋接觸大、小議題，從濕地生態、國道、縣道交通，到排水溝等地方事務等，更接地氣參加大、小活動，鹿港放水燈、帶著女兒觀賞兒童劇演出等，大雨一有農損，也一一深入傾聽農民心聲，協助反映、爭取補助等，認真地勤走基層，希望穩住選票。

(中時 )