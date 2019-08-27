台劇挺過寒冬低谷，近來不少戲劇作品都屢創收視佳績，其中三立製作的幾部細上週更是都創下收視新高點！華視、三立、衛視中文台播出的暖心好戲《用九柑仔店》女主角莫允雯上週五正式出場，她飾演的昭君童年故事催淚，吸引不少觀眾，有線收視攀升至1.05，而在台視首播的週日偶像劇《月村歡迎你》劇情進入高潮尾聲，上週日無線收視1.65也創下新高點，三立台灣台週五台灣好戲《天之蕉子》有線收視更衝到3.04，狂吸近120萬觀眾收看。

小昭君惹人心疼。（三立）

《用九柑仔店》播出後佳評如潮，男主角張軒睿21日才現身首爾電視節宣傳，引爆話題，上週五有線收視就攀升！女主角莫允雯劇中被稱為「臭臉維納斯」，這種個性源自於她的童年，她飾演的昭君從小沒爸疼，娘也不愛，還因混血兒面孔被排擠霸凌，網友評論這次找孫可芳演丁國琳年輕時真是神選角，尤其「小昭君」跟大昭君更是超級像，小昭君的遭遇，讓觀眾心疼不忍。

坤達與林思宇在《月村歡迎你》相愛，卻也面臨考驗。（三立）

而在台視首播的《月村歡迎你》，週日也播出阿建(坤達飾)不斷被媽媽(范瑞君飾)逼著回加拿大與子玫(洪詩飾)結婚，他為了堅持所愛，終於情緒爆發反抗媽媽，不願再受到媽媽的情緒勒索。另外夏媽媽在去世前，將夏鷗(李佳豫飾)的幸福託付給小海(吳念軒飾)，小海向夏鷗求婚成功，劇情有淚水也有感動。該劇本週將日播出大結局，盧廣仲飾演郭富城的兒子郭學福即將壓軸登場，「郭富城與周慧敏」的黃昏之戀能否有好結果也將在最後一集揭曉。

此外，三立台灣台的台灣好戲《天之蕉子》上週播出瑞坤(陳謙文飾)使壞，聯合母親豔紅(岳虹飾)成為江家少爺，實則是假太子，秀玉(楊小黎飾)說話刺激瑞坤，將遭逢不測，而另一線美娟(大牙飾)懷孕但瑞坤不認，遭羞辱後欲跳水自殺，志龍(黃靖倫飾)霸氣喊話要娶美娟，但美娟母卻激烈反對，同樣高潮迭起，有線收視衝破3，3.04收視成為同時段之冠。網友誇陳謙文演活了笑裡藏刀的瑞坤，眼神根本奸到出汁！

陳謙文與林義芳拍溫泉戲時身體真的不適。（三立）

曾允諾收視破3就裸上身慶功的陳謙文，在男主角楊子儀的催促下，已在狂練身體。陳謙文開心表示，上週劇情他與資深演員林義芳泡溫泉的戲讓他永生難忘，原來這場溫泉戲描述他昏倒池中，當天拍泡溫泉的戲從下午2點一直泡到晚上10點，因為情緒很重，加上在減重都沒有吃一點的澱粉，使得血糖太低，拍到晚上時他先是手麻，後來就心臟麻，覺得一口氣喘不過來。楊小黎來探班還去買糖果巧克力力給他吃。

(中時 )